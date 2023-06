Leidenschaftlicher Rettungsschwimmer: Manfred Lipiec hat vielen das Schwimmen beigebracht - Nun ist er 80

Teilen

Glückwünsche zum 80. Geburtstag bekam Manfred Lipiec (l.) unter anderem von Bürgermeister Hermann Hammerl. © Fischer

Er war leidenschaftlicher Rettungsschwimmer, Schwimmlehrer und Lebensretter. Nun feierte Manfred Lipiec aus Kranzberg 80. Geburtstag. Und blickt zurück.

Kranzberg – Der Mann kennt sich aus mit „Seepferdchen“ und Konsorten. Noch heute, gut 20 Jahre nachdem er seinen Dienst bei der Wasserwacht quittiert hat, sieht er sich immer wieder mit der Feststellung konfrontiert: „Sie haben mir das Schwimmen beigebracht!“ Die Rede ist von Manfred Lipiec, dem langjährigen Leiter des Wasserwachtstützpunkts am Kranzberger See. Einem Rettungsschwimmer und Lebensretter, dessen Engagement bis heute nachwirkt. Denn das Schwimmenlernen war und ist für viele ein Schlüsselerlebnis.

So auch für Bürgermeister Hermann Hammerl, der, als er Lipiec jüngst zu seinem 80. Geburtstag gratulierte, den Jubilar eben mit diesen Worten begrüßte: „Sie haben mir das Schwimmen beigebracht!“ Lipiec, der seinen Jubeltag im Kreise seiner Liebsten in seinem Zuhause an der Herrnstraße in Thalhausen feierte, erinnerte sich noch gut daran. Der gelernte Schuhmacher und spätere Industrietechniker denkt gerne an die Zeit bei der Wasserwacht zurück. Auch und gerade der vielen Kinder und der Schwimmkurse wegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Lipiec, der in Freiburg im Breisgau geboren ist, kam 1967, nachdem er das Technikum im Pirmasens besucht hatte, zunächst nach Allershausen, danach wohnte er kurze Zeit beim Metzgerwirt in Kranzberg und später noch in Nörting. Jetzt lebt er mit seiner Lebensgefährtin Berta Völkl bereits seit über 30 Jahren in Thalhausen. Er ist dort etwa im Seniorenkreis der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Krieger- und Soldatenverein in Gremertshausen aktiv. Der Seniorenkreis trifft sich einmal im Monat zum Singen, was Lipiec sehr zu schätzen weiß. „Wir singen Volkslieder, da kann jeder einen Vorschlag machen und das singen wir dann“, verriet der Jubilar beim Besuch des Bürgermeisters.

Zur Wasserwacht war Lipiec durch Zufall gekommen. Zu Fuß war er des Öfteren an den Badesee gegangen und hatte dort den Chef der Freisinger Wasserwacht, Rudolf Schwaiger, kennengelernt. Der hat ihn dann einmal angesprochen, ob das nicht auch etwas für einen wie ihn wäre. 1970, bei der Einweihung des umgestalteten Badesees im Beisein des damaligen Staatsministers Philipp Held und von Landrat Ludwig Schrittenloher, war Lipiec dann bereits Leiter der Wasserwacht in Kranzberg. Er übernahm eine Gruppe von 15 Helferinnen und Helfern. Zusammen wurde man zu einer festen Größe im Ort.

Der Badesee genoss einen guten Ruf im Umkreis. Die Badegäste kamen von weit her. Zu tun gab es genug für Lipiec und seine Truppe. Nicht nur Erfreuliches, wie der Jubilar zu berichten wusste. „Es ist auch zu Todesfällen gekommen“, bedauerte Lipiec. Wie etwa bei einem Mann, der einen Herzinfarkt im Wasser erlitten hatte. Da habe man einfach nichts mehr machen können. Aber, und das erfüllt Lipiec bis heute mit Stolz, es gab auch Fälle, in denen die Wiederbelebungsversuche und lebensrettenden Maßnahmen von Erfolg gekrönt waren.

Geschichten, die man nicht so schnell vergisst. Lipiec weiß noch viele davon zu erzählen, wie sich beim Weißwurstfrühstück mit Hammerl herausstellte.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.