Wiederentdeckung der Ausnahme-Darstellerin Therese Giehse: Besonderer Vortrag in Bücherei Kranzberg

Gab facettenreiche Einblicke in das Leben und Wirken von Therese Giehse: Giesela Landesberger bei ihrem Vortrag in der Kranzberger Bücherei.

Erzählerin Gisela Landesberger stellt „Starke Frauen“ vor

In der Kranzberger Bücherei widmete man sich jetzt einen ganzen Abend einer „starken Frau“: der Schauspielerin Therese Giehse. Dabei gab es spannende Einblicke.

Kranzberg – Als Oma vom Tscharlie Häusler in der Helmut-Dietl-Kultserie „Münchner Geschichten“ hat sich Therese Giehse als sanftmütige Volksschauspielerin in das bayerische Kollektiv-Gedächtnis gebrannt. Dabei hat „die Giehse“ wie kaum eine andere Schauspielerin die deutschen Bühnen über Jahrzehnte hinweg vor allem als Charakterdarstellerin in höchst anspruchsvollen Rollen geprägt und mitgestaltet. Unter anderem als gefragte Interpretin der Werke von Bertold Brecht. Die Freisinger Erzählerin Gisela Landesberger möchte gegen das Vergessen solch starker Frauen arbeiten – und widmete deshalb am vergangenen Donnerstag der Ausnahme-Darstellerin in der Kranzberger Bücherei einen ganzen Abend.

Mutig, lebenslustig und unkonventionell

Landesberger brennt für das Thema „Starke Frauen“: Frauen, die mutig sind, unkonventionell, lebenslustig und verwegen ihr tägliches Sein bestreiten. „Inzwischen habe ich um die 70 Frauen im Programm“, so Landesberger – darunter Agatha Christie, Marieluise Fleißer und Rosa Luxemburg. Was ihr dabei wichtig ist: „Es geht mir auch um starke Frauen, die nicht bekannt sind. Auch ihre Geschichte erzähle ich.“ Damit leiht sie den Toten sozusagen eine Stimme, holt sie zurück in das gegenwärtige Leben und offenbart Parallelen zur Jetztzeit.

Es sind berührende Hommagen, tiefe Verneigungen und die Anerkennung von längst vergessenen Leistungen jener Frauen, die jede für sich die Welt einzigartig gefärbt haben. Natürlich eignet sich für so einen Abend jemand wie „die Giehse“ perfekt: eine Frau mit zahlreichen Reibungspunkten, die in einer dunklen Zeit der deutschen Geschichte für Empathie, ihr Leben und ihre Kunst ein- und geradegestanden ist.

Das „prall gefüllte Leben“ von Therese Giehse

Was die Freisinger Erzählerin präsentierte, war aber kein Vortrag im klassischen Sinne, sondern sie ging in die Kommunikation mit den Gästen, reichte Bilder und Zeitungsausschnitte herum, las aus Büchern und Briefen und hauchte damit alten Fotografien, Anekdoten und Erinnerungsfragmenten ein ganz neues Leben ein. „Die Giehse“ auf der Theaterbühne, bei ihren berühmten Brecht-Lesungen oder eben als Oma Häusler: Es waren fotografische Rückblenden, die durchgereicht wurden, ganz „old-school“ ohne Beamer, dafür aber mit ganz viel Herzblut für das wichtige Detail.

„Das Leben von Therese Giehse war prall gefüllt, deshalb kann ich mich ihr heute auch nur annähern“, erklärte Landesberger. Das allerdings gelang ihr ganz und gar wunderbar – auch, weil sie eben nicht stringent eine Biografie skizzierte, sondern vielmehr die wichtigsten Eckpunkte in der Karriere der Schauspielerin anriss. Wie beispielsweise die Emigration, die Begegnung mit Brecht und Dürrenmatt oder das erneute Aufblühen unter den jungen wilden Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder und Franz Xaver Kroetz.

Spartanisches Leben auf Bühne fokussiert

Jenseits der Bühne hat sie sich selbst kaum wichtig genommen, war mit wenig zufrieden gewesen und hat eher spartanisch auf kleinem Raum in München gelebt. Der damalige Theater-Star konzentrierte sich voll und ganz auf die Bühne, fokussierte dabei aber auch stets die Menschlichkeit, das Zusammenstehen und -helfen. „Ihr war eines wichtig: Das genaue Denken hat sie geliebt“, so Landesberger, die sich durch zahlreiche Bücher, Briefe und Unterlagen gearbeitet hat, um dieses wuchtige Leben einfangen zu können.

Was der Erzählerin auf jeden Fall nach rund 90 Minuten gelungen ist: den Drang zu entfachen, sich abermals mit Giehse, der Oma Häusler und Mutter Courage, zu beschäftigen, um zugleich jene Giehse wiederzuentdecken, die durch ihren legendären Mut die Rolle der Frau auf der Bühne und letztlich auch im Leben für immer verändert hat.

Richard Lorenz

