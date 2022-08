Kranzberger Mehrgenerationenhaus eingeweiht: Nicht nur geredet, auch gehandelt

Stolz auf das mehr als gelungene Großprojekt zeigten sich bei der offiziellen Einweihung des Mehrgenerationenhauses Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl (l.) und Projektleiter Johannes Dantele. © Fuchs

Die Idee von einem Mehrgenerationenhaus, die in Kranzberg vor fünf Jahren aufkam, ist Wirklichkeit geworden. Das Millionenprojekt ist fertig.

Kranzberg – Nach unzähligen Stunden Planungsarbeiten, Diskussionen im Gemeinderat und vielen Besprechungen war es an diesem Freitag endlich so weit: Das Mehrgenerationenhaus der Gemeinde Kranzberg konnte eingeweiht werden. „Wir haben unseren Wohnungsbau ,Mehrgenerationenhaus’ genannt, weil uns der Gedanke, dass sich Personen verschiedenster Altersgruppen gegenseitig unterstützen, sehr gefallen hat“, erklärte Bürgermeister und Bauherr Hermann Hammerl den Gedanken hinter dem Großprojekt.

Und nach eben diesem Gedanken ist auch die Architektur der Anlage ausgerichtet: Neben den beiden Wohnkomplexen und den Versorgungsräumen gibt es ein Gemeinschaftshaus samt Küche, in der die Bewohner sich aufhalten und miteinander Zeit verbringen können.

Lauschten den Ausführungen zu den Eckdaten des Hauses: Die Gäste bei der offiziellen Einweihung. © Pascale Fuchs

Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen: „Von einem Baby mit einem Monat bis hin zum 82-jährigen Senioren sind hier alle Generationen vertreten“, erklärte Hammerl. Der Plan des generationenübergreifenden Miteinanders ist also aufgegangen. Und, wie Hammerl weiter sagte: „Von den 21 Wohnungen sind bereits 18 vergeben, drei halten wir für möglicherweise interessierte Gemeindemitarbeiter frei.“

Die Vergabe der Wohnungen erfolgte nach einem festen Schema, so dass am Ende Familien, Senioren, junge Menschen und Gemeindemitarbeiter etwa jeweils gleich stark vertreten sein sollten.

Mehrgenerationenhaus Kranzberg: Zehn-Millionen-Euro-Projekt

Gekostet hat das Großprojekt rund zehn Millionen Euro, wovon etwa 30 Prozent von der Regierung von Oberbayern gefördert wurden. Erfreulich sei, dass die Gesamtkosten den Rahmen der Kostenberechnung nicht gesprengt hätten: „Wir liegen lediglich zwei Prozent über der ursprünglichen Berechnung“, sagte Hammerl. Auch Planungsleiter und Architekt Johannes Dantele zeigte sich zufrieden: „Für die derzeitige Situation ist das ein super Wert“. Lob gab es zudem vom Landtagsabgeordneten Benno Zierer: „Viele Gemeinden reden immer von bezahlbarem Wohnraum und kommunalem Wohnungsbau“, so Zierer, „Kranzberg hat nicht viel geredet, sondern einfach gemacht.“ Dafür sprach der Landtagsabgeordnete den Kranzbergern seinen „größten Respekt“ aus.

Den Segen für eine glückliche Gemeinschaft im Mehrgenerationenhaus spendete Pfarrer Anton Erber. © Pascale Fuchs

Auch Hammerls Vorgänger Robert Scholz hatte sich an der Einweihung beteiligt: Er hatte auf Wunsch seines Nachfolgers ein schlichtes Kreuz für den Gemeinschaftsraum gefertigt, das bei der Einweihung aufgehängt wurde. Pfarrer Anton Erber segnete das Mehrgenerationenhaus und gab ihm den Segen für eine „glückliche Gemeinschaft“.

Johannes Dantele berichtete im Anschluss von einer „konstruktiven Zusammenarbeit“ mit „positiven und zielführenden Diskussionen“. Besonders froh war er auch über die Entscheidung des Gemeinderats, das Projekt aus Holz zu bauen. „In der heutigen Zeit ist es die richtige Entscheidung, Schadstoffe durch den Holzbau zu binden, statt noch zusätzliche Umweltbelastungen freizusetzen“, so Dantele. Für ihn und seine Planer sei es besonders schön zu sehen, dass die Bewohner das Projekt nun mit Leben erfüllten. Die derzeit noch freien Wohnungen standen am Freitag Interessierten für Besichtigungen offen. Der Abschluss des Projekts wurde am Freitag mit kühlen Getränken und gemütlichem Beisammensein gefeiert.

Gut zu wissen: Tag der offenen Tür

Am heutigen Samstag sind Interessierte zwischen zwölf und 15 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen.

Pascale Fuchs

