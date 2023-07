Gut besetzte Trainerbank: Warum Toni Kopp im Kranzberger Jubiläumsspiel da auch noch Platz nimmt

Von: Nico Bauer

Anton Kopp fungiert gegen Unterhaching als dritter Kranzberger Coach. © fupa

Mit drei Trainern geht der SV Kranzberg ins Jubiläumsspiel gegen die SpVgg Unterhaching (Mittwoch, 18.30 Uhr). Der dritte Coach verfügt über spezielles Wissen.

Kranzberg - Thomas Edlböck und Dennis Hammerl werden in diesem Match zum 75. Geburtstag von der Kranzberger Kicker-Legende Toni Kopp unterstützt. Und der weiß, wie man gegen Unterhaching Tore schießt. Kopp, der über alte Kontakte zu seinem ehemaligen Mitspieler Manni Schwabl (Präsident der SpVgg Unterhaching) das Spiel einfädelte, erinnert sich an mehrere Spiele gegen die SpVgg. Im ersten Jahr der seinerzeit neu eingeführten Regionalliga erreichte er mit dem SV Lohhof ein 2:2 in Unterhaching – nach 0:2-Rückstand. „Und ich habe dort das 1:2 geschossen“, erinnert sich Kopp. Haching bestand damals schon größtenteils aus der Legenden-Mannschaft, die später bis in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist.

Den Kranzberger Kreisliga-Kickern gibt Toni Kopp mit auf den Weg, dass der Gegner pressen werde „und man wenig Zeit“ habe. Trotzdem müsse man ruhig bleiben. Kopp ist überzeugt, dass man viel mitnehmen kann aus so einem Spiel gegen Drittliga-Profis. Und er hat Hoffnung, dass die Ampertaler auch ein Tor schießen werden: „Wir haben da mehrere Spieler, denen ich das zutraue. Wir werden auch unsere Situationen nach vorne bekommen, aber es werden nicht sehr viele sein.“ Kranzberg müsse nicht nur Schadensbegrenzung betreiben, sondern auch selbst mitspielen.

Toni Kopp bezeichnet es auch als einen tollen Zug der SpVgg Unterhaching, dass man um 17 Uhr zum Vorspiel mit der B-Jugend gegen die Spielgemeinschaft des SV Kranzberg und des TSV Allershausen antritt. „Das ist für die Jungs ein tolles Erlebnis“, sagt er.

Gut zu wissen

Für die beiden SVK-Spiele gegen Unterhaching werden mehrere hundert Zuschauer erwartet. Wegen einer großen Baustelle in Kranzberg werden Besucher aus der Region gebeten, von der Kreisstraße zwischen Allershausen und Fahrenzhausen nach Kranzberg hereinzufahren. Dort sind die Parkplätze dann ausgeschildert.