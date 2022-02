Kranzberger Räte diskutieren über 45.000 Euro für mehr Sicherheit am Maibaum Thalhausen

Ob mit altem oder neuem Fundament: Die Menschen in Thalhausen freuen sich schon, wenn wieder ein Maibaum aufgestellt wird, wie hier Josef Vierthaler. © Lehmann

Der Maibaum Thalhausen braucht ein neues Fundament. Davon waren nicht alle Kranzberger Gemeinderäte begeistert – denn die Kosten haben es in sich.

Kranzberg – Der Platz rund um den Maibaum im Kranzberger Ortsteil Thalhausen soll erneuert werden. In diesem Rahmen kamen kürzlich Diskussionen über das Maibaumfundament auf: Dieses war 1983 von Thalhausener Vereinen selbst gesetzt worden. Wie es konstruiert ist oder wie viel Beton verwendet wurde, weiß heute niemand mehr. Bürgermeister Hermann Hammerl hatte versucht, eine Prüfung in Auftrag zu geben. Dieser Versuch blieb ohne Erfolg: „Eine Prüfung ist laut Statiker nicht möglich, da müsste man sowieso alles kaputtmachen“, erklärte Hammerl den Gemeinderäten. Aber eins ist ohnehin sicher: „Das Fundament wird in keinem Fall den heutigen Standards entsprechen.“ Ein neues Fundament ist nicht günstig: mit 45 000 Euro rechnet das Kranzberger Gemeindeoberhaupt. „Wenn wir aber das Alte drinlassen und dann passiert doch mal was, dann wären 45 000 Euro tatsächlich Peanuts gewesen.“

Florian Vierthaler sah das anders: „Da ist sicher Beton in einer solchen Menge drin, dass das noch 50 Jahre hält. Hätte das keiner angesprochen, hätte das keinen interessiert.“ Auch Gemeinderat Franz Braun hielt das bestehende Fundament für ausreichend. „Was da heute oft gerechnet wird, das ist maßlos übertrieben.“

Bislang extremes Anspitzen nötig

Das Kranzberger Ratsmitglied Georg Neumair, der das Thema überhaupt erst auf den Tisch gebracht hatte, sprach sich für eine Erneuerung des Fundaments aus. „Ich habe den Einwand gebracht, weil wir jetzt sowieso Geld für den gesamten Platz in die Hand nehmen“, sagte Neumair in der Sitzung. „Dann haben wir es danach doch lieber gleich sicher und schön.“ Roland Haslbeck pflichtet ihm bei: „Bei dem aktuellen Fundament muss der Baum unten ja auch extrem angespitzt werden, das ist schon krass“, erklärte er. „Davor wussten wir nichts davon, jetzt wissen wir es, dann machen wir eben gleich alles gescheit.“

Georg Hammerl fragte sich, ob es „dem Ego von Thalhausen“ schaden würde, künftig einen kleineren Baum aufzustellen. „Dann müsste man ihn unten nicht zuschneiden und er wäre da schon mal sicherer.“ Von diesem Vorschlag war Gemeinderätin Silvia Tüllmann nicht begeistert: „Das ist lächerlich, wenn wir jetzt den Leuten vorschreiben, welchen Maibaum sie aufstellen dürfen.“

Rudolf Wildgruber wollte von Bürgermeister Hammerl wissen, wie hoch der Mehraufwand wäre, wenn man den Platz nun saniert und das Fundament dann nachträglich erneuert. Hammerls Antwort war deutlich: „Es ist auf jeden Fall mehr als der doppelte Aufwand, wenn wir dann ein riesiges Loch in die neue Pflasterung hauen.“

Sonja Kieslinger fand, dass man das Fundament so lassen könnte: „Wenn man die Verjüngung unten am Baum bleiben lässt, dann kann das Fundament von mir aus so bleiben.“ Petra Horneber appellierte an ihre Ratskollegen: „Verlassen wir uns doch einfach auf die Meinung von Fachleuten und machen was Richtiges, was dann die nächsten 50 Jahre sicher hält.“

Kostenrahmen frustriert Planer

Florian Vierthaler ärgerte sich über die Bereitschaft der Gemeinde, für das Fundament eine derart große Geldsumme in die Hand zu nehmen: „Ich habe für die Planung von dem ganzen Platz einen ganzen Arbeitstag investiert und keine Stunde aufgeschrieben, damit wir es unter 20 000 Euro hinkriegen, aber für das Fundament sind 45 000 Euro dann okay.“

Trotz des allgemeinen Unmuts während der Debatte stimmten letztlich 14 Gemeinderäte für eine Erneuerung des Fundaments, mit der somit zeitnah begonnen wird. Bürgermeister Hammerl betonte: „Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht noch bis zum Maibaumaufstellen.“

