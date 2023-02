Kranzbergs Bürgermeister wünscht sich mehr finanzielle Unterstützung vom Staat

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Kirchenvorplatz ist in die Jahre gekommen. Heuer soll der Bereich angegangen werden. © Beschorner

Was wurde 2022 erreicht und was nicht? Was soll 2023 geschehen? Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl hat sich den Fragen des Freisinger Tagblatts gestellt.

Herr Hammerl, mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

Das Jahr 2022 war sehr abwechslungsreich und stellte uns vor vielfältige Herausforderungen – unter anderem waren da die Corona-Pandemie, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation und die steigenden Zinsen.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Wie bereits erwähnt, waren wir vielfältigsten Herausforderungen gegenübergestellt. Unsere Gemeinde war aber auch gefordert bei den Kanalbaumaßnahmen in der Oberen Dorfstraße mit den notwendigen Umleitungen, bei der Erschließung des künftigen Baugebiets „westliche Ringstraße“ und bei der künftigen Gestaltung des Kirchenvorplatzes. In diesem Zusammenhang möchte ich allen unseren Gemeindebürgerinnen und -bürgern danken für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme, was die Umleitungen betraf. In diesen Zeiten müssen wir umso mehr zusammenhalten.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Hermann Hammerl, Bürgermeister von Kranzberg. © Archiv

Mit der Corona-Pandemie wurde Homeoffice salonfähig und das schnelle Internet lebensnotwendig. Die Gemeinderatssitzungen wurden wegen der notwendigerweise einzuhaltenden Abstände zwei Jahre lang im Pantaleonssaal abgehalten. Ukrainische Flüchtlinge sind auch in der Gemeinde Kranzberg angekommen, was den Bedarf für einen Schulunterricht ausgelöst hat. Die Gemeinde hat einen Fahrdienst eingerichtet, damit die ukrainischen Kinder von der Mittelschule Allershausen wieder nach Hause gebracht wurden. Die Energiepreise haben zu einem Umdenken bei Heizungen – weg vom Gas und hin zu bedarfsgerechtem Heizen – und in vielen anderen Bereichen der Industrie und im Verkehr geführt.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Es freut mich, dass uns der neue Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan nach sieben Jahren Planung, Auslegungen und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange genehmigt wurde. Unser Mehrgenerationenhaus wurde nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit im Mai bezugsfertig. Mittlerweile sind alle Wohnungen vermietet. Die Erschließung des Baugebiets „westliche Ringstraße“ wurde begonnen. Nicht geschafft haben wir die geplante Sanierung des Mischwasserkanals von Ampertshausen bis Berg, da bei der Ausschreibung 17 Firmen angeschrieben wurden, aber leider kein Angebot dazu abgegeben wurde.

Es ist in den vergangenen Jahren still geworden um den Fischerwirt. Läuft da etwas hinter den Kulissen oder tut sich derzeit gar nichts? Und tut sich 2023 etwas?

Der Fischerwirt befindet sich im Privatbesitz. Dass die Eigentümer etwas planen würden, ist mir nicht bekannt.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Wir haben im Gemeinderat sehr konstruktiv zusammengearbeitet und wir sind zu vielen einvernehmlichen Lösungen gekommen. In den öffentlichen Sitzungen wurden bei 144 Abstimmungen 132 einstimmige Beschlüsse gefasst. In den 62 nicht-öffentlichen Abstimmungen waren 48 Abstimmergebnisse einstimmig.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Meine Ziele wären: Das Baugebiet „Westliche Ringstraße“ wird fertig erschlossen und die Parzellen werden baureif, die gemeindlichen Grundstücke werden dann mit einem überarbeiteten Einheimischen-Modell vergeben. Der Neuausbau der Oberen Dorfstraße mit Kanal, neuer Hauptwasserleitung, neuer Fahrbahn, neuem Gehweg und ergänzter Infrastruktur wird abgeschlossen. Die Kanalsanierung der Strecke Ampertshausen bis Berg wird umgesetzt, die Auslastung des Kanalnetzes und der Kläranlage werden neu ermittelt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Retentionsraum für die Mischwasserentlastung am Thalhauser Graben mit einem Volumen von 630 Kubikmeter wird nach 20 Jahren Planung geschaffen. Und: Die Heizungen von Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof werden erneuert und dabei auf Hackschnitzel und Pellet als Brennmaterial umgestellt. Außerdem: Die Planung des Kirchenvorplatzes wird durch Auslobung eines Wettbewerbs konkretisiert. Und schlussendlich: Zur Klärung des Schulstandorts mit Neubau einer Sporthalle wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, auf die wir jetzt aufsetzen wollen.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Bei einem Schutzraum von 1000 Meter um die bewohnten Gebäude im und um das Gemeindegebiet bleiben nur begrenzte Flächen für Windkraftanlagen übrig. Ob diese Flächen den Flugbetrieb vom Flughafen München tangieren, lassen wir gerade prüfen.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Der Staat erteilt den Eltern ab 2026 einen schrittweisen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder. Ich wünsche mir mehr finanzielle Unterstützung für die Gemeinden bei der Schaffung von Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung. Des Weiteren wäre es wichtig, dass das Berufsbild der Erziehungskräfte an Attraktivität gewinnt, damit mehr junge Leute diesen Beruf ergreifen.

Mit welchem Wort würden Sie am 31.12.2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Geschafft! Wir werden wieder viele Projekte erfolgreich abgeschlossen haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.