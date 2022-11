Kranzbergs vorweihnachtliche Genussmeile

Teilen

Wunderschöne Kränze gab es am Stand von Rosi Ostermeier, Katharina Pallav, Monika Arafat und Anni Hohrein. © Fuchs

Bunt, besinnlich, stimmungsvoll ging es am Samstag zwischen Rathaus und Sportheim in Kranzberg zu. Grund hierfür war der Christkindlmarkt, der das erste Adventswochenende einleiten sollte.

Glühwein und Punsch gab es nicht nur in rauen Mengen, sondern auch in den unterschiedlichsten Sorten, dazu Waffeln, Crêpes und jede Menge deftiger Speisen. Menschen aus Kranzberg und den umliegenden Gemeinden läuteten so die Vorweihnachtszeit ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Freude darüber stand den Gästen ins Gesicht geschrieben, was nach zwei Jahren Verzicht auf den beliebten Markt auch kein Wunder war. Und auch das Wetter meinte es gut mit den Kranzbergern – kühl, wie es auf dem Christkindlmarkt sein soll, aber dennoch sonnig verlief der gesamte Samstag.

Am Sportvereinsstand (v. l.) Mathilda Seidenberger, Nina Kwiranet, Anton Hierhager und Petra Horneber. © Fuchs

Eine Neuerung rund um den traditionellen Adventsmarkt gab es in der Organisation: Bisher war es der Sportverein, der die gesamte Planung übernommen hatte. „Das haben wir aufgrund der zurückliegenden Ukraine-Benefizveranstaltung und unserer bevorstehenden Jubiläumsfeier in 2022 nicht stemmen können“, erklärte Sportvereinschef Anton Hierhager. Stattdessen waren die Schweden-Schützen und die Katholische Landjugend eingesprungen.

Auf der Genussmeile war in Kranzberg nicht nur viel Kulinarisches geboten. © Fuchs

„Wir haben es gerne den jungen Leuten überlassen“, sagte Hierhager, „wir stehen ja alle stets im engen Austausch.“ Diese organisatorische Veränderung bekamen die Besucher jedoch nicht zu spüren. Und so war am Samstag nicht nur das kulinarische Angebot breit gefächert. Auch Badekugeln, handgeschnitzte Holzbretter, Weihnachtsdekoration und wunderschöne Adventskränze erfreuten die Kranzberger Christkindlmarktgänger. „Der gesamte Erlös der Kränze und Gestecke geht an den Sportverein“, erklärte Rosi Ostermaier. Die Gestecke wurden die Tage vor der Veranstaltung handgemacht, fanden am Samstag reißenden Absatz und werden nun viele Familien durch die besinnliche Zeit begleiten.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.