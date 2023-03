Kreisräte nehmen Kranzbergs Aushängeschild unter die Lupe - Landkreis will sich Mehrgenerationenhaus zum Vorbild nehmen

Das Mehrgenerationenhaus in Kranzberg hat jetzt auch die Kreisräte neugierig gemacht. © Fuchs

Die Gemeinde Kranzberg hat bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Landrat Helmut Petz und einige Kreisräte besichtigten kürzlich das Mehrgenerationenhaus.

Kranzberg - Der Freisinger Architekt Johannes Dantele erläuterte den Besuchern vor Ort den Entwurfsprozess: „Das Wohngebäude bindet den vorhandenen Baumbestand Richtung Kranzberger Weiher in die Balkone für die Bewohner ein. Das Gemeinschaftshaus an der Ortseingangsstraße vermittelt in seiner Größe zur Bebauung in Kranzberg und schafft einen verständlichen Auftakt der Bebauung.“

Der massive Holzbau wird von der Gemeinde für einen fairen Mietpreis ab zehn Euro pro Quadratmeter vermietet, je nach Einkommensverhältnissen. „Eine Hausmeisterin wohnt hier auch und kümmert sich um den allen Bewohnern offenstehenden Gemeinschaftsraum“, sagte Bürgermeister Hermann Hammerl. Dort finden beispielsweise Kindergeburtstage und andere Familienfeiern statt. Falls später einmal kein Bedarf mehr für einen Gemeinschaftsraum bestehen sollte, kann er einfach zu einer weiteren Wohnung umgebaut werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei und alle Etagen über einen Lift erschlossen. Davon konnte sich Konrad Weinzierl, Behindertenbeauftragter des Landkreises Freising, beim Besuch überzeugen. Sogar eine rollstuhltaugliche Wohnung ist im Erdgeschoß vorhanden, in der auch schon eine Rollstuhlfahrerin aus Kranzberg wohnt.

Kreisbaumeisterin Antonia Seubert erläuterte die Entstehung des Projektes, sie war selbst Teil der Jury zur Auswahl des Architekten. „Die Qualität wurde bereits mit dem Planungswettbewerb gesetzt – die Regierung von Oberbayern war von Anfang an eingebunden und hat die Richtung mitgestaltet.“ So konnten rund ein Drittel Direktzuschuss und 60 Prozent zinsgünstiges Darlehen für die Gemeinde erreicht werden, das nun in den nächsten Jahrzehnten über die Mieten vollständig getilgt wird. Das sei „durchaus ein Modell, das wir für den Werkswohnungsbau des Landkreises auch anwenden wollen“, betonte Florian Plajer, Leiter der Abteilung Hoch- und Tiefbau am Landratsamt Freising, der ebenso neugierig den Fachbesuch von Räten und Landrat begleitete. „Gute Architektur, hohe Qualität und günstige Förderbedingungen bei der kommunalen Wohnraumförderung: Das könnte uns zusätzlichen preisgünstigen Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generieren.“

Landrat Petz zeigte sich begeistert von den Wohnungen, dem gemeinsamen Hof und dem durchweg verwendeten Holz. „So ein Wohnungsbau aus Holz setzt Maßstäbe – eine optimale Verdichtung am Ortsrand, die gefällt und gern genutzt wird. Und gut riecht.“ Nach der Besichtigung einer Wohnung, dem Gemeinschaftsraum und der Heizzentrale mit Pellets stellte der Landrat die Frage, wie das rundum gut gelungene Projekt so akzeptiert und ortsverträglich werden konnte. Architekt Dantele hatte die Antwort: „Die Architektur machts!“ ft

