Laienspielgruppe Kranzberg liefert turbulente Theatergaudi im Komödienstadl-Stil

Teilen

Ganz schön was los war auf der Theaterbühne im Kranzberger Pfarrstadl. © Fischer

Bauerntheater in Reinkultur: Was die Laienspielgruppe Kranzberg da bei der Premiere des Volksstücks „Weiberwallfahrt“ auf die Bühne zauberte, erinnerte an schwer an Komödienstadl-Klassiker.

Kranzberg - Selbst wer den Titel in Zeiten von „Gender Korrektheit“ etwas aus der Zeit gefallen gefunden haben mag, musste am Ende zugeben, dass dieses Stück weit mehr zu bieten hatte, als die plumpe Komik im ewig währenden Geschlechterkampf. Wie so oft machte auch am Samstag im pickepackevollen Kranzberger Pfarrstadel das „wie“ den feinen Unterschied.

Eine Liebesfalle aus Bindfaden, Zeitung und Mehl über der Tür zeigte große Wirkung. © Fischer

Wer nicht nur in den Hauptrollen so blendend besetzt ist, wie das Kranzberger Laienspiel-Ensemble, dem muss um eine solche Gratwanderung nicht bange sein. Schon gar nicht, wenn das „Boarisch“ so gepflegt und beinhart rüberkommt. Vom Dialekt aber mal ganz abgesehen, die Dialoge hatten es in sich: Weder Frau noch Mann nahm ein Blatt vor den Mund. An hinterfotzigen Sprüchen und turbulenten Szenen mangelte es der Aufführung nicht. Dass am Ende die Herren der Schöpfung das Nachsehen hatten und sich die holde Weiblichkeit durchsetzte, war um so erbaulicher.

Lehrreich war es übrigens auch. Wer weiß denn heutzutage schon noch, was ein „Schpogat“ ist. Zumindest unter den jungen Leuten reihum rief der Begriff Stirnrunzeln hervor. Die Lösung folgte prompt. Auf der Bühne rüsteten sich die drei Töchter der Schneider Rosl gerade gegen einen „Überfall“ der Burschen aus dem Nachbardorf. Die befanden sich nämlich auf Brautschau und schreckten nach einer gemeinsamen Wallfahrt, auf der es bereits zu Liebeshändeln gekommen war, vor nichts mehr zurück. Die drei Angebeteten waren im Grunde auch gar nicht abgeneigt. Aber „kampflos“ wollten sie sich auch nicht in ihr Schicksal ergeben. Also errichteten sie mit dem „Schpogat“, der sich als Bindfaden herausstellte, einer Zeitung, Mehl und ein paar Knöpfen über der Eingangstür eine Art Liebesfalle. Die zeigte Wirkung! Als die dreisten Eindringlinge eintraten ergoss sich die ganze Schose über ihre Köpfe, was sie zunächst einmal in die Flucht schlug. Da war das Gelächter in den dicht gedrängten Reihen natürlich groß.

Verantwortlich für das ganze Chaos zeichnete kein Geringerer als „Spiritus“, ein ganz „Odrahter“, der die Burschen aus dem Dorf der reichen Bauern in Ettendorf unbedingt mit den bildschönen Madln aus Kappenfeld verkuppeln wollte. Kein leichtes Unterfangen, aber machbar, wie sich nach besagter Wallfahrt und dem hoch amüsanten Geplänkel danach herausstellen sollte.

Eine Handlung, die neben allem Spaß an der Freude auch Tiefgang, ja gar gesellschafts-kritische Züge aufwies. „Großes Kino“ also –und bei Leibe nicht leicht zu spielen. Hervorzuheben sind hier die Publikumslieblinge Edith Rottenfußer in der tragenden Rolle der „Schneiderrosl“ und besagter „Spiritus“, den Ferdinand Rottenfußer im Stile eines Ludwig Schmid-Wildy gab. Womit wir wieder beim Komödienstadl und einer Inszenierung wären, mit der sich die Laienspielgruppe unter der Leitung von Markus Wildgruber nach einer Freiluftsaison und zwei ausgefallenen Spielzeiten eindrucksvoll zurückgemeldet hat.

Gelegenheit, das facettenreiche Volksstück „Weiberwallfahrt“ zu sehen, besteht noch am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr. Die beiden Abschlussvorstellungen finden dann am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.