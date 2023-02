Ausstellung „Gute Baugestaltung“ wandert nach Kranzberg: Häuser mit dem Prädikat: Besonders!

Wettbewerb

Seit mehr als 40 Jahren gibt es den Wettbewerb „Gute Baugestaltung“ im Kreis Freising. Die Eröffnung der diesjährigen Wanderausstellung fand nun in Kranzberg statt.

Kranzberg – Der Wettbewerb rund um das Bauwesen ist bereits über vier Jahrzehnte eine Tradition im Landkreis. Man darf sich hier mit jedem Bauwerk bewerben – egal ob Neubau, Kernsanierung oder ein charmant renovierter Altbau. Die engere Auswahl und den Sieger aus den Jahren 2021/2022 stellten Kreisbaumeisterin Antonia Seubert und Kreishandwerksmeister Martin Reiter am Mittwoch im Foyer des Kranzberger Rathauses vor, wo man die Ausstellung nun bis 8. März beherbergt und hofft, viele Besucher begrüßen zu können.

Der Sieger dieser Wettbewerbsperiode war ein Bau in Hörgertshausen: Der Neubau sollte sich an der Gebäudehülle und den Maßen des bereits bestehenden Gebäudes orientieren und sich genauso wieder in die bestehende Hofstelle integrieren. Neben der Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer war auch eine Einliegerwohnung für eventuelle Pflegepersonen vorgesehen worden.

„Von Anfang an richtig Gedanken gemacht“

Und hier die Eckdaten des prämierten Ensembles: Die Bautradition der Hallertau wurde durch die vorherige Besichtigung von denkmalgeschützten Gebäuden mitberücksichtigt. Der längliche Wohnstall mit Zwerchgiebel wurde durch einen Anbau mit Garagen, Büro- und Therapieraum zum Hakenhof erweitert. Mit der Hilfe von Blindfenstern wird die Symmetrie der Fassade erhalten. Durch die Positionsverschiebung konnte der 31 Meter tiefe, gemauerte Brunnen erhalten und neu aufgebaut werden. Bei der Realisierung haben die Bauherren darauf geachtet, so viele regionale Firmen wie möglich mit einzubeziehen. „Hier hat man sich von Anfang an richtig Gedanken gemacht“, so das Lob von Kreishandwerksmeister Martin Reiter.

Doch auch die weiteren Projekte, die im Rahmen des Wettbewerbs besichtigt wurden, können sich sehen lassen. An verschiedenen Bauweisen, nachhaltigen Sanierungen oder denkmalgeschützten Gebäuden war alles dabei. In der Kategorie Energie beispielsweise wurde ein besonderes Haus in Freising besichtigt: das Haus liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans aus dem Jahr 1987. Der Architekt, der gleichzeitig der Bewohner des Hauses ist, plante das Gebäude in einer besonders nachhaltigen Brettsperrholzkonstruktion.

Großer Wert wurde auf Nachhaltigkeit gelegt

„Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, auf das wir besonderen Wert legen“, unterstrich Antonia Seubert. In die engere Auswahl schafften es außerdem die Kinderkrippe mit zehn Wohnungen in Neufahrn, die Sonnensiedlung in Moosburg, die mit verschiedenen Gemeinschaftsgärten ein besonderes Augenmerk auf ein gutes soziales Miteinander legten, sowie die 35 Hybridwohnungen, die nahe des Freisinger Steinparks entstanden sind. „Wir freuen uns schon auf die Bewerber der nächsten Wettbewerbsperiode“, sagte Martin Reiter abschließend, „besonders die Ortsbesichtigungen machen jedes Jahr große Freude.“ Und dann durften die Gäste sich die Gewinner zumindest auf Papier und großen, farbigen Plänen und Fotos anschauen.

Pascale Fuchs

