Das Kranzberger Mehrgenerationenhaus ist fertig: lichtdurchflutet und besonders

Planer und ILE-Vertreter waren am Dienstag nach Kranzberg gekommen, um das fertige Mehrgenerationenhaus zu inspizieren. Alle waren begeistert. © Pascale Fuchs

Es ist ein zukunftsträchtiges Großprojekt, auf das die Gemeinde Kranzberg zurecht stolz ist. Das Mehrgenerationenhaus ist bezugsfertig.

Kranzberg - Das große Holzgebäude mit dem Innenhof sticht sofort ins Auge, wenn man durch Kranzberg fährt. Nach vielen Stunden Diskussionen, etlichen Gemeinderatssitzungen, einer Menge Arbeit und auch Kosten, aber auch nach sehr viel Vorfreude ist das Kranzberger Mehrgenerationenhaus nun bereit für seine ersten Bewohner.

Anlässlich der bevorstehenden Schlüsselübergaben nutzten am Dienstag die Bürgermeister der ILE-Ampertal-Gemeinden die Gelegenheit, um sich vom Bauherrn, Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerl, das fertige Projekt zeigen zu lassen. „Dass wir ein Mehrgenerationenhaus in unserer Gemeinde möchten, war eine einstimmige Entscheidung im Gemeinderat“, erinnerte sich Hammerl zurück. „Diskussionen gab es erst bei der Entscheidung für oder gegen einen Holzbau.“ Schließlich fiel die Entscheidung knapp auf Holz.

Laut Architekt Johannes Dantele sei Holz „die beste Entscheidung“ gewesen. So plante das Architekturbüro Dantele, entwarf 21 Wohnungen ganz unterschiedlicher Größe. Ein absoluter Höhepunkt ist der lichtdurchflutete Gemeinschaftsraum, der in einem separaten Gebäude Platz findet. „Der Raum ist dafür gedacht, dass die zukünftigen Bewohner hier gemütliche Abende oder kleine Feiern veranstalten können“, erklärte Hammerl den Bürgermeistern seiner Nachbargemeinden.

Bei der Bewohnerverteilung folgt die Gemeinde einem festen Schema: Familien, junge Leute, Senioren und Gemeindemitarbeiter sollen ihr neues Zuhause in der modernen Wohnanlage finden. Zusätzlich zu den 21 Wohnungen stehen den Bewohnern insgesamt 36 Stellplätze inklusive zwei Elektromobil-Ladestationen zur Verfügung.

Auch der Strom des Gebäudes wird nachhaltig produziert: in Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft wurde das Mehrgenerationenhaus mit einer Solaranlage ausgestattet. „Hier können die zukünftigen Bewohner einiges an Energiekosten einsparen“, sagte Hammerl.

Ein Höhepunkt der Planung ist der Mehrzweckraum. Hier soll gefeiert werden. © Pascale Fuchs

Im großen Innenhof haben Kinder Platz, um zu spielen. Beim Mietpreis hatte die Gemeinde sich am örtlichen Durchschnitt orientiert. Zehn Euro peilte der Gemeinderat an – somit liegen sie 50 Cent unter dem Preis, den private Vermieter in der Gemeinde verlangen. Besonders macht das Mehrgenerationenprinzip auch, dass sich der Mietpreis am Vermögen des potenziellen Mieters orientiert: Bei einem verwertbaren Vermögen von über 30 000 Euro steigt der Mietpreis pro Quadratmeter auf 12 Euro, bei Rücklagen von mehr als 50 000 Euro muss man mit 14 Euro pro Quadratmeter rechnen. „Somit wird garantiert, dass das Haus den fairen Aspekt nicht verliert“, erklärte Hammerl das Vorgehen.

Derzeit stellt die Gemeinde noch Überlegungen an, eine der 21 Wohnungen freizuhalten. „Sollten wir eine neue Erzieher-Kraft einstellen, wäre die Verfügbarkeit einer solchen Wohnung ein schönes Zuckerl“, sagte Hammerl. Als Einzugstermin wird derzeit der Frühsommer angepeilt.

Mit dem hochmodernen Mehrgenerationenhaus begeistert die Gemeinde nicht nur die Gemeinderäte, die das Projekt von der ersten Sekunde an begleitet haben, sondern auch umliegende Kommunen. „Wir wollen damit fairen Wohnraum schaffen“, betonte Bauherr Hammerl. Ähnliche Projekte werden in Zukunft wohl auch in umliegenden Gemeinden eine Überlegung wert sein – die ILE-Bürgermeister zeigten sich bei der Begehung begeistert von dem, was Kranzberg da geschaffen hat.

Pascale Fuchs

