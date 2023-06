Heizung erhitzt die Gemüter: Lösung für Kranzberger Bauhof und Rathaus ist noch nicht in Sicht

Aus dem Gemeinderat

Beim Thema „Heizung“ kochen die Emotionen im Gemeinderat Kranzberg derzeit hoch. Von einer Lösung für das Rathaus und den Bauhof ist man so noch weit entfernt.

Kranzberg – Ein schlüssiges und für alle tragbares Konzept für die beiden Heizanlagen am Bauhof und im Rathaus zu finden, das zieht sich. Einen Beschluss aus dem vergangenen Jahr, wonach es im Rathaus eine Pelletheizung und am Bauhof eine Hackschnitzelheizung werden soll, hat man am Dienstag im Gemeinderat aufgehoben. Eine zwischenzeitlich favorisierte Nahwärmeversorgung, die man für beide Gebäude nutzen könnte, kommt nach aktuellem Stand der Dinge jedoch auch nicht mehr in Frage – aus wirtschaftlichen Gründen und weil die dafür vorgesehenen Plastikrohre einer fachmännischen Einschätzung zufolge nicht lange genug halten. Stahlleitungen würden dagegen unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen, wie Bürgermeister Hermann Hammerl im Rat erklärte.

Gegen das Modell mit einer gemeinsamen Heizzentrale spricht, dass man dafür neue Förderanträge stellen müsste. Zu einem Beschluss in Sachen Nahwärmeversorgung kam es folglich nicht. Auch deshalb nicht, weil es Stimmen gab, die alle bisherigen Planungen auf Grund der allgemein unsicheren Lage auf dem Heizungssektor in Zweifel zogen. Stichwort: Gebäudeenergiegesetz (GEG). Man müsse auch Wärmepumpen oder dergleichen in Betracht ziehen, hieß es.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Unzufriedenheit mit dem Planer

Erschwerend kam eine Unzufriedenheit mit der Planung für das Rathaus hinzu. Eine angedachte Containerlösung oder ein Anbau, der einer Schätzung zufolge bis zu 500.000 Euro kosten könnte, stieß auf harsche Kritik. Im Zuge dessen geriet auch Planer Martin Regler in die Schusslinie. Auslöser in diesem Zusammenhang war eine E-Mail, in der sich Regler gegen eine Heizzentrale, respektive gegen eine Nahwärmeversorgung ausgesprochen hat. Der Ingenieur für Energie- und Gebäudetechnik teilte darin mit, dass das Gremium aus fünf Varianten die besagte Pelletheizung für das Rathaus und eine auf Hackschnitzel basierte Heizung am Bauhof ausgewählt und so beschlossen hat. Ein Stopp der bisherigen Planung hätte laut Regler gravierende Nachteile zur Folge. Beispielsweise müssten die bereits genehmigten Förderanträge größtenteils neu erstellt und eingereicht werden. Außerdem laufe man Gefahr, gravierend weniger Förderung zu bekommen. Statt bis zu 45 Prozent nur noch maximal 15 Prozent. Wegen eines ausgefallenen Mitarbeiters sehe man sich derzeit zudem nicht in der Lage, sofort mit der Planung neu anzufangen.

Damit zog sich Regler Unmut im Gemeinderat zu. Man verstand das „als Kündigung“ und bezeichnete das Vorgehen als „No-Go“. Mehr und mehr wurde die Forderung laut, die Zusammenarbeit mit Regler nicht mehr fortzuführen – etwa von CSU-Gemeinderat Franz Braun. Es gab aber auch Stimmen, die Regler große Kompetenz auf seinem Fachgebiet attestierten und darauf hinweisen, dass er etwa im Kinderhaus „Kleeblatt“ oder im Falle des Mehrgenerationenhauses hervorragende Arbeit geleistet habe. Diese Meinung vertrat etwa Georg Neumair (FWG).

Auch Hammerl sprach sich vehement für eine Fortsetzung der Arbeit mit Regler aus. Unabhängig davon kam es zu einer Abstimmung, bei der sich 13 von 16 Gemeinderäten gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aussprach – sehr zum Leidwesen von Hammerl, der das auf FT-Nachfrage hin noch einmal ausdrücklich bedauerte.

Mit „neuem Input“ zu neuen Erkenntnissen

Beschlossen wurde indes, „eine zweite Meinung“ zu der Thematik einzuholen. Demnach will man mit „neuem Input“ zu „mehr Daten“ kommen und auf dieser Grundlage dann eine Entscheidung treffen. Einen Bauantrag, am Bauhof eine wie auch immer dimensionierte Hackschnitzel zu installieren, stimmte das Gremium ungeachtet dessen zu. Mit dem Argument, dass man immer noch nachjustieren könne.

Bliebe noch zu klären, wie es zu den ungeliebten und als zu teuer empfunden Anbauplänen für die Pelletheizung im Rathaus gekommen ist. Regler hat, wie er am Telefon versicherte, jedenfalls nichts damit zu tun. Er sei nur für die Technik und nicht für den Hochbau zuständig, erklärte der Planer. Die Gemeinde hat, wie Geschäftsleiterin Theresa Schmid bestätigte, hierzu einen ortsansässigen Architekten beauftragt.

Hammerl antwortete auf Nachfrage, wie es jetzt weitergeht: „Wir fangen mit der Planung von vorne an.“ Und er fügte noch an: „Wir müssen irgendwann vorwärtskommen.“ Regler nimmt die Entscheidung indes gelassen. Das sei „gutes Recht“ des Gemeinderates. Er habe kein Problem damit und sehe das ganz entspannt, teilte er mit.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.