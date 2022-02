Mehrgenerationenhaus Kranzberg: Wer bekommt eine Wohnung?

Die Arbeiten am Kranzberger Großprojekt Mehrgenerationenhaus gehen zügig voran. Der Gemeinderat diskutierte jetzt die Vergaberichtlinien. © Fuchs

Der Erstbezug des Mehrgenerationenhauses Kranzberg rückt näher. Um mit der Wohnungsvergabe starten zu können, musste der Gemeinderat jetzt Richtlinien festlegen.

Kranzberg – 21 Wohnungen werden derzeit im Mehrgenerationenhaus an der Unteren Dorfstraße in Kranzberg fertiggestellt. Der entstehende Wohnraum wird vom Freistaat Bayern gefördert. Hierfür gibt es jedoch einiges zu beachten: Die Auswahl der Mieter muss nach einem festgelegten Konzept erfolgen, das der Freistaat für Mehrgenerationenhäuser vorschreibt. Über die genaue Auslegung der Vergaberichtlinien diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

„Das Ziel dieser Richtlinien ist es, die Wohnungen fair und besonders an einkommensschwächere Kranzberger zu verteilen“, erklärte Bürgermeister Hermann Hammerl die Vorgaben des Freistaats. Die Richtlinien sind sehr umfangreich: So müssen Antragsberechtigte beispielsweise eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass sie nicht über Haus-, Wohnungs- oder Teileigentum oder ein bebaubares Grundstück verfügen.

Um ein echtes Mehrgenerationenhaus zu schaffen, werden die Wohnungen in vier Vergabetöpfe geteilt: Einziehen sollen junge Erwachsene, Familien mit Kindern, Senioren und Gemeindebedienstete. Die geltende Einkommensobergrenze orientiert sich am Bayerischen Wohnraumfördergesetz. „Das heißt nicht, dass Bewerber, die mehr verdienen, keine Chance haben“, sagte Bürgermeister Hammerl. „Wenn es aber zwei Bewerber gibt, die im direkten Vergleich identisch sind, dann müssen wir an denjenigen vermieten, der das geringere Einkommen hat.“

Gutverdiener dürfen sich ebenfalls bewerben - bekommen aber Maluspunkte

Um einen Vergleich zwischen verschiedenen Mietinteressenten herstellen zu können, erfolgt die Vergabe anhand eines komplexen Punktesystems. So bekommen beispielsweise alleinerziehende Elternteile mit einem kindergeldberechtigten Kind 20 Punkte, Mitglieder in Kranzberger Vereinen fünf Punkte und Menschen mit Behinderung bis zu 30 Punkte. Maluspunkte gibt es für die Überschreitung der Einkommensobergrenze: Ab einer Überschreitung von 50 Prozent werden dem Bewerber 10 Maluspunkte verrechnet, bei einem Mehreinkommen von 90 Prozent sind es bereits 30 Maluspunkte. Nach der Vorlage der bayerischen Regierung wären Personen, die die Einkommensgrenze um 100 Prozent überschreiten, überhaupt nicht mehr antragsberechtigt. Das änderte der Kranzberger Gemeinderat auf Antrag von Roland Haslbeck: Gutverdiener dürfen sich in Kranzberg ebenso um eine Wohnung im Mehrgenerationenhaus bewerben, sie erhalten für ihr höheres Einkommen jedoch 35 Maluspunkte.

Gefördert vom Freistaat Bayern mit Mitteln der Kommunalen Wohnungsbauförderung steht auf dem Schild vor der Baustelle: Um in den Genuss der hohen Förderung zu kommen, muss die Gemeinde sich an strenge Vergaberegeln halten. © Fuchs

Auch der Mietpreis wird individuell angepasst: Dieser wird am Vermögen der Haushaltsgemeinschaft festgemacht. Ursula Enghofer ist von dem komplizierten Auswahlverfahren nicht begeistert: „Da haben wir das ,Aber’, vor dem ich gewarnt hatte“, sagte die Gemeinderätin. „Wir haben da sehr viel investiert, um den örtlichen Wohnungsbedarf zu decken. Das gefällt mir nicht, dass da jetzt so viele Kriterien zu beachten sind.“

Die Leute müssen alles offenlegen, nur damit wir ihnen eine Wohnung vermieten. Das geht doch nicht.

Auch Andreas Adldinger findet das Prozedere viel zu aufwändig: „Die Leute müssen alles offenlegen, nur damit wir ihnen eine Wohnung vermieten. Das geht doch nicht. So einem komplizierten System kann ich nicht zustimmen.“ Georg Hammerl widersprach seinen Ratskollegen: „Das ist vielleicht Arbeit, aber wir bekommen auch die dementsprechende Förderung. Wir sind verpflichtet, dass wir es gescheit machen.“ Letztlich wurden die Vergaberichtlinien mit 13:3 Stimmen beschlossen.

Pascale Fuchs

