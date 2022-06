Metzgerinnung Dachau-Freising beklagt: „Keiner entlastet das Handwerk“

Den Vertretern des Metzgerhandwerks gehen die Sorgen nicht aus: Nach zwei harten Corona-Jahren steht man nun vor dem Problem der immensen Energiepreise. © Fuchs

Was ist derzeit im Metzgerhandwerk los? Darüber berichteten Werner Braun und Lars Bubnick in eindringlichen Worten bei der Versammlung der Metzgerinnung Dachau-Freising.

Hohenbercha – Sowohl aus dem Landkreis Freising, als auch aus dem Dachauer Landkreis waren am Donnerstag zahlreiche Metzger nach Hohenbercha gekommen. Obermeister Werner Braun hatte einiges zu berichten, denn die vergangenen zwei Jahre hatten dem traditionellen Handwerk schwer zugesetzt. Und dennoch: „Während der harten Corona-Zeit haben wir bewiesen, welche Kraft in unserem Handwerk steckt“, unterstrich Braun. Doch kaum ist die Pandemie etwas abgeflacht, steht die nächste Bedrohung für das Metzgerhandwerk vor der Tür: „Wir sind eine sehr energieintensive Branche“, so der Obermeister. „Aufgrund des Krieges haben wir mit den aktuellen Preisen sehr zu kämpfen.“ Braun richtete eine klare Forderung an die Regierung: „Wir brauchen dringend ein Signal in Richtung Versorgungssicherheit, sonst rennen wir auf eine Wand zu.“

Seine konkreten Vorschläge: Kohlekraftwerke müssen länger am Netz bleiben, als ursprünglich geplant. „Deutschland wurde zu abhängig von anderen Ländern gemacht“, so Brauns Vorwurf.

Positiv hervorzuheben war dagegen der Schweinefleischpreis: Während dieser vor einigen Wochen noch „im Keller“ gewesen sei, habe er sich nun „in Rekordzeit erhöht“. Der Grund: fehlendes Mastfutter. „Fleisch wird knapper, da die Bauern das Mastfutter teilweise aus der Ukraine beziehen“, sagte Braun. „Weniger Futter führt zu weniger Fleisch.“ Bevor Werner Braun das Wort an Lars Bubnick übergab, forderte er: „Zusammenhalt zwischen Landwirten und Metzgern“.

Kleine Erfolge

Lars Bubnick, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands für das bayerische Fleischerhandwerk, hatte sich ebenso viel von der Seele zu reden. Zunächst berichtete der Gast von einem großen Erfolg für alle Innungsmitglieder: „Die bisher umständlichen Stanzproben und Hackfleischuntersuchungen fallen für Innungsmitglieder weg“, so Bubnick, „Das freut uns sehr, vor allem, weil das rechtlich eigentlich gar keinen Bestand hatte.“ Laut Bubnick sei eine Unterscheidung zwischen Innungsmetzgern und Metzgern, die kein Innungsmitglied sind, rechtlich nicht zulässig. „Wir finden es jedoch richtig, weil unsere Innungsmetzger immer auf dem neusten Wissensstand sind.“

Ein weiterer Erfolg, von dem Bubnick berichten durfte, ist der Wegfall der Fleischhygienegebühren. Bisher hatte man pro geschlachtetem Schwein 15 Euro bezahlt, pro Rind waren es im Schnitt 25 Euro. „Die neuen Zahlen belaufen sich auf sieben Euro pro Schwein und 14 Euro pro Rind“, sagte Bubnick.

Weniger positiv blickte der Referent auf die finanziellen Hürden, die in Zukunft auf die Innungsmitglieder zukommen. „Die größte Sorge macht mir der Energiemarkt“, so der Geschäftsführer. „Ich höre immer nur, man müsse den Verbraucher entlasten, aber keiner entlastet das Handwerk.“ Auch kritisierte er, dass Atom- und Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden. Ebenso hagelte es Kritik am geplanten Mindestlohn von zwölf Euro: „In München sind zwölf Euro natürlich gerechtfertigt, aber irgendwo in Niederbayern wird das eine große Last für alle Metzger, die Angestellte beschäftigen.“

Er würde sich wünschen, dass „einige Politiker erstmal ein Praktikum machen“. Laut Lars Bubnick sitzen „zu viele Studienabbrecher im Kabinett, die keinen Dunst vom Leben haben“. Der Geschäftsführer hofft darauf, dass man aufgrund der derzeitigen Lage am Energiemarkt nicht auf ein „Horrorszenario“ in Sachen Energieversorgung zurase.

