Mit „Kranzberg hilft“ knapp 20.000 Euro eingefahren: „Das Fest ist vorbei, die Tragödie geht weiter“

19 606,29 Euro sind aktuell auf dem Konto von „Kranzberg hilft“. Die örtliche FFW hat eine weitere Spende angekündigt. Wo das Geld hingeht, ist noch offen. © Fuchs

Das Fest unter dem Motto „Kranzberg hilft“ war ein voller Erfolg. Wie man den Erlös nun den Menschen aus der Ukraine zukommen lassen will, wurde jetzt besprochen.

Kranzberg – Mit der Aktion „Kranzberg hilft“ hatte die Gemeinde Anfang April innerhalb weniger Wochen ein großes Benefiz-Fest zugunsten der Menschen aus der Ukraine auf die Beine gestellt. Nun gab Anton Hierhager die finale Spendensumme bekannt. Einen Monat liegt die Aktion nun zurück. „Unser Fest ist längst vorbei, die Tragödie geht noch immer weiter“, sagte Anton Hierhager am Dienstagabend im Sportheim. Er hatte die Aktion ins Leben gerufen. „Wir müssen weiter unser Bestes geben, um der Ukraine und den ankommenden Flüchtlingen zu helfen.“

Rückblickend war das Fest, trotz des traurigen Anlasses, ein voller Erfolg: „Der Ansturm war enorm, es war eigentlich ganz Kranzberg da“, so Hierhager. „Auch die Bereitschaft der Vereine war überwältigend.“

Stolz gab er am Dienstag den Stand des eigens für die Aktion eingerichteten Bankkontos bekannt: Über 19 600 Euro hatte das Benefizfest für die Ukraine eingebracht. „Davon sind mehr als 2000 Euro reine Geldspenden“, erklärte der Organisator. „Die Feuerwehr hat noch eine zusätzliche Geldspende angekündigt, mit der wir wohl die 22 000 Euro knacken werden.“

Hierhager ist zufrieden mit der „enormen Summe“, die die Gemeinde Kranzberg sammeln konnte. Nun galt es, für die anwesenden Kranzberger, darunter Bürgermeister Hermann Hammerl, festzulegen, wohin man das Geld spendet. „Wir werden mindestens 75 Prozent an eine gemeinnützige Organisation übergeben“, erklärte Hierhager das weitere Vorgehen. „Die restlichen 25 Prozent möchten wir für die Ukrainer aufwenden, die zu uns ins Gemeindegebiet gekommen sind.“ Das sind derzeit 38 an der Zahl, wie Bürgermeister Hammerl ergänzte. Eine Möglichkeit, wie man die Spendengelder effektiv an die Ukrainer weitergeben kann, erklärte Kataryna Hofmann, geborene Volok, die aus Dresden via Zoom zugeschaltet wurde.

Die gebürtige Ukrainerin lebt bereits seit 2005 in Deutschland. „Allerdings habe ich meine gesamte Verwandtschaft und meine Freunde in der Ukraine“, erklärte die junge Frau, „deshalb haben mein Mann und ich seit Beginn des Krieges alles dafür getan, Kontakte herzustellen und Spenden zu koordinieren.“

Weitere mögliche Organisationen, an die die Gemeinde spenden könnte, wäre beispielsweise die Caritas. Aus den Reihen der anwesenden Bürger kam die Nachfrage, ob es eine gemeinnützige Organisation im direkten Umkreis gibt, damit die Gelder den Flüchtlingen direkt im Landkreis zugutekommen. „Das werden wir auf jeden Fall abklären, vielleicht ist das über die Johanniter in Allershausen möglich“, versprach Anton Hierhager.

Mit den 25 Prozent, die man direkt für die Ukrainer, die in Kranzberg ankommen, verwenden möchte, gibt es noch keine genauen Pläne. „Ein Ausflug, am besten gemeinsam mit einigen Kranzbergern, wäre eine schöne Möglichkeit für ein Kennenlernen“, findet Hierhager. „Außerdem kommen die Leute dann mal raus und können sich ein bisschen ablenken.“

Ebenfalls denkbar wäre es, mit den rund 5000 Euro, über die die Gemeinde frei verfügen kann, kleine Anschaffungen wie Schultaschen oder Fahrräder zu tätigen. „Wir treten jetzt mit den örtlichen Hilfsorganisationen ins Gespräch und fragen uns auch vor Ort durch, wie man die 38 Ukrainer, die bei uns angekommen sind, am besten unterstützen kann“. Hierhager weiter: „Wenn wir genaueres wissen, dann treffen wir uns nochmal.“

