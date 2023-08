Nach dem Unwetter: Aufräumarbeiten in Kranzberg in vollem Gang - Gemeinde mahnt zur Vorsicht

Von: Andrea Hermann

Teilen

Knietief im Wasser standen die Einsatzkräfte, um die Schäden zu beseitigen. © Gemeinde

Nach dem Unwetter am Samstag ist nun das große Aufräumen angesagt. In Kranzberg warnt die Gemeinde vor Ausflügen in den Wald und an den See - herunterfallende Äste könnten eine Gefahr sein.

Kranzberg – Das Unwetter vom Samstag sorgte für Sturmschäden und schwere Überflutungen im Landkreis. „Zu Beginn sorgten vor allem die starken Böen für erneut viele umgestürzte Bäume“, heißt es im Bericht der Kreisbrandinspektion. Doch das größere Problem war am Samstag der starke Regen – stellenweise fielen laut Kreisbrandinspektion binnen kürzester Zeit über 80 Liter auf den Quadratmeter. Die Folge waren unzählige überflutete Keller und Tiefgaragen.

In Kranzberg ist – ähnlich wie etwa in Langenbach und Au – das Wasser teils „flussartig“ durch einige Gemeindestraßen geflossen, berichtete Kreisbrandrat Manfred Danner auf FT-Nachfrage. Feuerwehren und das THW waren die ganze Nacht über im Einsatz, um Keller und Co. auszupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Umgestürzte Bäume, wohin das Auge reicht: Das Unwetter hat die Gemeinde Kranzberg schwer getroffen – die Feuerwehr hat(te) viel zu tun. © Gemeinde

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einen „Herzlichen Dank für die Hilfe und Unterstützung“ spricht die Gemeinde Kranzberg allen Helfern aus – angefangen bei den Ehrenamtlichen der Feuerwehren und des THW bis hin zu den Landwirten, Anliegern, Firmen und den vielen engagierten Bürgern.

Wälder und See-Areal aktuell noch meiden

Noch sind nicht alle Schäden beseitigt. Deshalb bittet die Gemeinde alle Bürger um Vorsicht: Die Wälder im Gemeindegebiet sollten „die nächsten Tage nicht betreten“ und auch das Gebiet um den Kranzberger See und den Sportplatz gemieden werden. „Aufgrund des Unwetters vom Samstag besteht wegen eventuell noch herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen akute Gefahr für Leib und Leben“, teilt die Gemeinde mit. Vorsicht ist auch auf den (Feld-)Wegen geboten: Wegen des erst starken und jetzt anhaltenden Regens ist der Untergrund aufgeweicht, was zu Problemen führen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.