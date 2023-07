Nach Unfall auf der A9 bei Kranzberg: Betrunkener flüchtet zu Fuß - doch die Polizei schnappt ihn

Von: Wolfgang Schnetz

Erst nach einer Fahndung wurde Samstagnacht ein 42-jähriger Unfallfahrer auf der A9 von der Polizei gefunden. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 42-Jähriger war mit über 1,7 Promille auf einen Sattelzug aufgefahren. Danach gab er Fersengeld entlang der A9. Doch die Polizei erwischte ihn.

Kranzberg – Erst nach einer Fahndung wurde Samstagnacht ein 42-jähriger Unfallfahrer auf der A9 von der Polizei gefunden. Der Betrunkene war zu Fuß entlang der A9 geflüchtet. Wenig später schnappte ihn dann doch eine Streife der Verkehrspolizei Freising.

Es war am Samstag gegen 1.10 Uhr, als der 42-jährige Münchner mit seinem schwarzen Toyota Yaris auf der A9 in Richtung München unterwegs war. Auf Höhe des Gemeindegebiets von Kranzberg, meldet die Verkehrspolizei, erkannte er einen vor ihm fahrenden Sattelzug – gelenkt von einem 54-jährigen aus Mühldorf – zu spät und fuhr auf.

Nach dem Unfall hielten beide Unfallbeteiligten zunächst am Seitenstreifen an. „Der Fahrer des Toyotas versuchte dann den Sattelzugfahrer zu überreden, keine Polizei zu rufen, was dieser ablehnte und den Notruf verständigte“, hieß es im Polizeibericht. Denn der Sattelzug-Lenker hatte längst die Alkohol-Fahne bei seinem Gegenüber gerochen.

Beim Eintreffen der Streife der VPI Freising war der Toyota-Fahrer zu Fuß geflüchtet. Wohin er gelaufen war, war zunächst unklar. Weil die Fahrzeuge aber vor einem Wildschutztor standen, gingen die Beamten davon aus, dass der Mann in ein angrenzendes Waldstück gelaufen war. Anhand der Personenbeschreibung wurde eine Sofortfahndung zusammen mit Streifen der Polizeiinspektionen Neufahrn und Freising eingeleitet.

Hinweis einer Autofahrerin

Gegen 1.50 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Fußgänger am Rand der A9, auf den die Beschreibung des 42-Jährigen passte. Der Mann wurde dann von einer Streife der VPI Freising kontrolliert, und tatsächlich: Er stellte sich als der flüchtige Toyota-Fahrer heraus. Es wurde anschließend ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,72 Promille ergab. Der Toyota-Fahrer musste zur Blutentnahme.

Bei dem Unfall war niemand verletzt worden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Beim Sattelzug wurde die Beleuchtungseinrichtung hinten links verbogen. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf geschätzte 1000 Euro.