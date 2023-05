Neue Heizanlagen für Bauhof und Rathaus von Kranzberg

Teilen

Die drei Boxen im Bauhof sollen entweder abgerissen werden, um Platz für das Hackschnitzellager zu schaffen, oder sie werden erweitert. Foto: Gemeinde © Gemeinde

Die kommunalen Gebäude der Gemeinde Kranzberg sollen umgerüstet werden: Rathaus und Bauhof werden schon bald mit Pellets geheizt.

Kranzberg – Die Heizungen im Rathaus und am Bauhof sind veraltet. Im Feuerwehrhaus, in dem auch das Rathaus untergebracht ist, wird teilweise noch mit Strom, teilweise mit Gas geheizt. Da das nicht mehr zeitgemäß ist, gibt es schon lange Überlegungen, eine neue Heizanlage einzubauen. Eine zwischenzeitlich als Ideallösung angesehene Variante, im Bauhof eine Heizzentrale für Rathaus und Feuerwehrhaus einzurichten, hat sich als nicht realisierbar herausgestellt, weil die Fernwärmeleitung über Brücken geführt hätte, was laut Landratsamt nicht zulässig ist.

Deshalb hat der stellvertretende Bauamtsleiter, Florian Schranner, jetzt im Gemeinderat einen Planungsvorschlag dazu unterbreitet. Im Rathaus/Feuerwehrhaus ist demzufolge an eine Pellet-Heizung mit einer Leistung von etwa 45 Kilowatt gedacht. Eine genaue Kostenschätzung gibt es laut Schranner noch nicht. Allein für die Technik ist aber mit circa 120 000 Euro zu rechnen, wie er auf FT-Nachfrage mitteilte. Ein Betrag, den man bereits in den Haushalt eingestellt hat. Näheres dazu sagen kann man erst nach einer Ausschreibung.

Weit gediehen ist dagegen der Plan, im Bauhof eine Hackschnitzel-Heizung zu installieren. Die Hackschnitzel werden Schranner zufolge selbst produziert. Ein bestehendes Lager kann genutzt und entsprechend umgerüstet werden. Um die Technik und das Hackschnitzellager unterzubringen, war angedacht, zwei von drei bestehenden Schuttboxen teilweise abzureißen und komplett mit neuen Bodenplatten und Wänden zu versehen. Ein Gastank hinter besagten Gebäudeteilen soll Schranner zufolge ebenfalls weg.

Ob es allerdings in dem Umfang zu Neubaumaßnahmen kommt, ist noch offen. Denn Gemeinderat Andreas Adldinger (CSU) bemängelte: „Es wäre besser, die bestehenden Boxen stehen zu lassen und zu erweitern.“ Die seien nämlich noch keine 15 Jahre alt. „Weniger Neubau, weniger Aufwand“, lautete seine Sicht der Dinge. Schranner zeigte sich durchaus offen für die Anregung. Wie Bürgermeister Hermann Hammerl verwies er auf eine noch ausstehende Bauausschusssitzung, in der die Details dann abgeklärt und festgelegt werden sollen.

Pro Hackschnitzelheizung spricht, dass es gute Anlieferungsmöglichkeiten gibt. Die Kosten für den Umbau am Bauhof bezifferte Schranner zunächst auf 76 000 Euro. „Da sind die Abrissarbeiten aber noch nicht mit drin“, erklärte er im Gemeinderat.

Auch hier stellte sich die Frage nach der Heizleistung. Schranner geht von 50 KW aus, womit der gesamte Bedarf im Bauhof inklusive Werkstatt und zwei Wohnungen abzudecken wäre. Was die neue Heizung im Bauhof am Ende kostet, ist unter den gegebenen Umständen noch nicht zu sagen. Man geht jedoch von förderfähigen Kosten in Höhe von 300 000 Euro aus. Die Förderung würde in diesem Fall etwa 75 000 Euro betragen.

Bürgermeister Hermann Hammerl kündigte an, dass es in einer der nächsten Sitzungen einen Bauantrag zu der Umrüstung am Bauhof geben wird. Unter den genannten Vorbehalten stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu.