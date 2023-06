Pläne vorgestellt: Neugestaltung des Kranzberger Kirchenvorplatzes rückt in greifbare Nähe

Aktuell ist der Kirchenvorplatz oft voller Autos. Das soll sich im Zuge der Umgestaltung ändern. Es soll ein Platz mit mehr Freizeit- und Lebensqualität werden. © Fischer

Die Gemeinde Kranzberg will bei der Umgestaltung des Kirchenvorplatzes Nägel mit Köpfen machen. Nun wurden die Pläne dem Gemeinderat und den Bürgern vorgestellt.

Kranzberg – Überlegungen, den Kirchenvorplatz in Kranzberg neu zu gestalten, gibt es schon seit über 25 Jahren. Jetzt, nach einem Architektenwettbewerb und der Vorstellung eines Vorentwurfs, scheint die Umsetzung in greifbare Nähe zu rücken.

Die Gemeinde will Nägel mit Köpfen machen bei der Umgestaltung des Kirchenvorplatzes. Das kam bei einer Präsentation der Pläne im Gemeinderat und zwei Tage später bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Rathaussitzungssaal klar zum Ausdruck. Die Weichen sind im Grunde gestellt. Der Siegerentwurf des Landshuter Landschaftsarchitekturbüros „Raum + Zeit“ ist laut Bürgermeister Hermann Hammerl mit der Kirchenverwaltung soweit abgestimmt.

Interessiert verfolgten die Bürger die Vorstellung der Kirchenvorplatz-Pläne. Auch Bürgermeister Hermann Hammerl und Geschäftsleiterin Theresa Schmid (v. l.) hörten zu. © Fischer

Kriegerdenkmal muss verlegt werden

Fix ist im Zuge dessen auch, dass das Kriegerdenkmal seinen angestammten Platz beim Metzgerwirt räumen muss und ein paar hundert Meter weiter oben am Kirchberg einen neuen Standort erhalten wird. Ein Umstand, der zwar mit dem Krieger- und Soldatenverein abgeklärt wurde, der aber nicht von allen im Ort begrüßt wird, wie sich im Vorfeld herausstellte. Hierzu erklärte Hammerl, dass es einen Antrag des Eigentümers gibt, wonach das Kriegerdenkmal weichen soll. Ein Teil des Mahnmals steht auf Gemeindegrund, ein anderer Teil aber auf Privatgrund. „Ich glaube, dass das Kriegerdenkmal umziehen wird“, machte Städteplaner Tobias Nowak beim Bürgerinformationsabend noch einmal deutlich.

Das Kreuz, das bis dato an besagter Stelle am Kirchberg steht, wird Nowak zufolge einen neuen Platz an der Friedhofsmauer bekommen. Auch wenn es bei beiden Anhörungen Kritik und konkrete Anregungen gab, so stellte Nowak im Nachgang zufrieden fest: „Nichts Weltbewegendes, ich sehe keine großen Schwierigkeiten.“

Den Siegerentwurf erläuterte Stadtplaner Tobias Nowak vom Landschaftsarchitekturbüro „Raum + Zeit“. Im Anschluss stand er Rede und Antwort. © Fischer

Dass es an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf gibt, das räumte Nowak allerdings ein. Im Gemeinderat war der geplante Spielplatz hinter der alten Schule auf Ablehnung gestoßen. Es gab Stimmen, denen die Pläne zu weit gingen. Und zwar dahingehend, dass für das Sommerfest der Bücherei oder dergleichen nicht mehr genug Platz übrig bleibe. Credo des Planers für den Kirchenplatz war, dass es ein Platz für alle, mit hoher Aufenthaltsqualität für Alte wie für Junge, sein soll. Dafür würden Bänke, Bäume und Grünanlagen, aber auch ein durchgehendes Naturpflaster sowie etwa ein Trinkbrunnen sprechen.

Hammerl war es erklärtermaßen wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger in die Überlegungen und Planungen einzubeziehen. Niemand solle außen vor gelassen werden, gab der Rathauschef zu verstehen. Und zwar sowohl im Gemeinderat als auch beim Infoabend für die Bürger, an dem etwa ein gutes Dutzend Interessierte teilnahm.

Am Kirchberg, dort wo das Wegkreuz steht, soll das Kriegerdenkmal einen neuen Platz erhalten. Derzeit finden dort Probebohrungen und Bodenuntersuchungen statt. © Fischer

Parkplätze nicht direkt vor der Kirche

Großes Thema bei beiden Vorstellungen war die künftige Parkplatzsituation am Kirchenvorplatz. Es gab Befürchtungen, wonach die ausgewiesenen sechs Stellplätze auf keinen Fall reichen würden. Georg Kißlinger, seines Zeichen langjähriger Mitarbeiter in einem Tiefbauamt, monierte: „Wo sollen die Leute parken, die sich vom Gehen her schwertun? Warum treibt man die Leute von der Kirche weg?“ Sowohl Hammerl als auch Nowak bekräftigen, dass es im Umfeld genug Parkmöglichkeiten gebe, aber eben nicht direkt vor der Kirche. Als Hauptargument führten sie an, dass bei mehr Stellplätzen die Städtebauförderung praktisch flachfalle. Bei bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro durchaus eine Überlegung wert, wie es hieß.

Entkräften konnte Nowak Befürchtungen von Anwohnern, wonach die beabsichtigte Verkehrsberuhigung im Zuge der Neugestaltung nichts bringen werde. Erfahrungen hätten gezeigt, dass Autofahrer sehr wohl langsamer und umsichtiger unterwegs seien, wenn es erkennbar keine Straße mehr gebe. In Stein gemeißelt, sprich beschlossen, sind die Pläne für die Umgestaltung aber noch keineswegs. Die Entscheidung fällt im Gemeinderat Kranzberg. Nowak rechnet damit, dass 2024 oder in Teilen auch erst 2025 mit dem Umbau begonnen werden kann.



Alexander Fischer

