Photovoltaik-Freiflächenanlage vorerst gescheitert - Kranzberger Räte befürchten Überlastung des Bauamts

Eine Photovoltaikfreiflächenanlage wird in Kranzberg erst einmal nicht so schnell umgesetzt. (Symbolfoto) © Wolfgang Tutsch

Aus der Freiflächenphotovoltaikanlage in Lauterbach wird erstmal nichts. Denn die Mehrheit der Kranzberger Gemeinderäte befürchtet durch den Antrag eine Überlastung des Bauamts.

Kranzberg – Der Wille war durchaus vorhanden, aber am Ende kam es nicht zustande. Die Stadtwerke München Services GmbH ist in ihrem Bemühen, in Lauterbach eine 10,8 Hektar große Photovoltaikfreiflächenanlage mit einer Leistung von 12,3 Kilowattpeak (kWp) zu bauen, vorerst gescheitert.

Sehr zum Leidwesen des Grundstückseigentümers Anton Modlmayr, der mit den Worten „Da fällt Dir nichts mehr ein!“ enttäuscht den Saal verließ. Zusammen mit Daniel Ströbele und Korbinian Kraus, die das ehrgeizige Projekt, mit dem man rechnerisch 4000 Haushalte mit Strom versorgen und über 7400 Tonnen CO2 im Jahr einsparen könnte, ins Leben gerufen hatten.

Was bei den Befürwortern für Kopfschütteln sorgte, schien aus Sicht der Kritiker unvermeidlich. Denn es ging ihnen offenbar weniger darum, die Photovoltaikfreiflächenanlage in Bausch und Bogen abzulehnen, sondern darum, sicherzustellen, dass das Bauamt nicht damit überfordert wird.

Der Antrag kommt von der Seite und überholt alle anderen.

Vizebürgermeister Andreas Karl (FWE) argumentierte dahingehend, dass das Projekt mit anderen, bereits laufenden Planungen abgestimmt werden müsse. „Der Antrag kommt von der Seite und überholt alle anderen“, lautete seine Befürchtung.

Astrid Wildgruber-Bolesczuk (CSU) sah es differenzierter. „Ein sehr interessantes Projekt“, urteilte sie nach der Präsentation von Ströbele und Kraus, bei der unter anderem von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 30.000 Euro im Jahr die Rede war. Aber sie habe „Bauchschmerzen“, erklärte Wildgruber-Bolesczuk. Weil man durch den planerischen Aufwand, ins Hintertreffen bei der Bearbeitung von Bauanträgen geraten könnte. „Es wäre ganz schön, aber mir geht es um die Gerechtigkeit“, unterstrich Wildgruber-Bolesczuk.

Mit am deutlichsten sprach sich der Wenger Landwirt Bernhard Betz (FBL) gegen das Projekt aus. Ihm gehe es darum, Lebensmittel zu produzieren. Man verfüge über gute Flächen und gute Böden und könne folglich auch gute Erträge erzielen. „Ein großer Eingriff“, ich verstehe das nicht ganz, so Betz.

Es gab auch Stimmen für den Antrag

Es gab aber auch andere Stimmen. Etwa die von Sandra Angermaier (SPD), die Zustimmung signalisierte. „Wir haben das Thema und wir haben die Fläche“, gab sie zu bedenken. Sandra Diemer warnte gar davor, wieder ins alte Fahrwasser zu geraten und „alles vier-, fünfmal zu besprechen“. Sie sei dafür. Und zwar: „Weil wir damit einen großen Teil unserer Solarverantwortung erfüllen.“

Bürgermeisterin Susanne Hartmann sah die Gefahr, dass hier „Äpfel mit Birnen“ verglichen würden. Die einen wollten ein Haus bauen und den anderen sei einfach nur am Thema Strom gelegen. Sie wies darauf hin, dass man im Bauamt sehr wohl Kapazitäten für das Solarprojekt sehe. Eine Einschätzung, die sie auf FT-Nachfrage bekräftigte. Sie befürworte den Bau der PV-Freiflächenanlage. Auch deshalb, weil der Gesetzgeber von den Kommunen verlange, dass 1,1 Prozent der Flächen für Windkraft und Photovoltaik geschaffen werden, erklärte die Rathauschefin.

Am Ende entscheidet knappe Mehrheit gegen das Projekt

Wie auch immer, die Antragsteller werden sich noch gedulden müssen. Denn Karl beantragte, das Thema zurückzustellen und in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung zu behandeln. Mit der Vorgabe zu prüfen, welche Auswirkungen das auf andere Bebauungspläne und Satzungen hat. Ein Antrag, den der Gemeinderat denkbar knapp mit 9:8 Stimmen angenommen hat.

