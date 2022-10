Jubiläum der Frauengemeinschaft Kranzberg: Powerfrauen, die viel zum Positiven verändern können

Silvia Wildgruber kfd-Vorsitzende, ist von den Powerfrauen fasziniert, auf die sie immer wieder trifft. © privat

30 Jahre Frauengemeinschaft Kranzberg: Vorsitzende Silvia Wildgruber blickt im Interview zurück und erklärt die Intention der Organisation.

Kranzberg - Die katholische Frauengemeinschaft Kranzberg (kfd) feiert am Sonntag ihr 30-jähriges Jubiläum. Vorsitzende Silvia Wildgruber blickt im FT-Gespräch auf die Anfänge zurück, gibt einen Einblick in den Alltag der Organisation und erzählt, was man sich als kfd auf die Fahnen geschrieben hat – vor 30 Jahren ebenso wie heute.

Frau Wildgruber, wer hat die kfd Kranzberg gegründet?

Gegründet wurde die kfd Kranzberg im Oktober 1992 von 14 Frauen aus der Gemeinde Kranzberg.

Mit welchem Ziel und welchem Aufgabenschwerpunkt?

Die waren damals und sind heute vielfältig: vom Engagement in der Pfarrgemeinde bis hin zu gemeinsame Veranstaltungen, Unternehmungen wie Vorträge und Feiern, etwa den Frauenfasching. Unsere festen Termine waren damals und sind heute noch: Maiandacht, Palmbuschen und Kräuterbuschen binden, der Oktoberrosenkranz, der Christkindlmarkt und Rorate mit gemeinsamem Frühstück. Die Einnahmen und Spenden verwenden wir schon immer zur Unterstützung von sozialen Projekten. Alles, was auf sozialer Ebene anstand, haben die Kranzberger Frauen sich schon immer gerne zur Aufgabe gemacht.

Haben sich die Aufgaben im Laufe der Zeit gewandelt?

Da uns all diese Themen und die gemeinsamen Unternehmungen nach wie vor sehr wichtig sind, führen wir sie, wie gesagt, auch weiterhin durch. Frauen aus Kranzberg haben sich auch in all den Jahren im Diözesanverband engagiert. Eines muss ich aber sagen: Unsere Terminfindung ist schwieriger geworden, da viel mehr Frauen mittlerweile in Vollzeit arbeiten. Wir unterstützen zwischenzeitlich andere Frauengruppen in anderen Ländern durch den Weltgebetstag. Und speziell die kfd Kranzberg unterstützt seit Jahren ein Patenkind. Aber ich kann es nur noch einmal betonen: Unser Schwerpunkt liegt – damals wie heute – im sozialen Engagement.

Auf wie viele Mitglieder ist die kfd Kranzberg bis heute angewachsen?

Aus den 14 Frauen von damals hat sich der Mitgliederstand im Jahr 2002 auf 66 erhöht. Heute zählt die Frauengemeinschaft Kranzberg 130 Mitgliedsfrauen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis in Ihrer Zeit als Vorsitzende?

Da gibt es nicht das eine Erlebnis, das ich hier herausstellen möchte. Vielmehr fasziniert es mich immer wieder, dass sich bei unseren Treffen und Begegnungen mit anderen Frauen so engagierte Powerfrauen herauskristallisieren, bei denen ich das Gefühl habe, dass wir wirklich vieles bewegen und zum Positiven verändern können in unserer Welt.

Und die Schattenseiten?

Nicht so schön ist es, dass es immer schwieriger wird, (jüngere) Frauen zu finden, die sich im Verband für Vorstandspositionen engagieren wollen oder können. Wir freuen uns immer über Vereinsnachwuchs.

Wieso sollte es in jedem Ort einen Verband wie die kfd Kranzberg geben?

Wichtig sind die gegenseitige Unterstützung und das soziale Engagement. Und durch die große Zahl von Mitgliedsfrauen haben wir alle ein Mitspracherecht bei Themen in der Gesellschaft und der Kirche wie etwa für die Mütterrente, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer für gleiche Arbeit, Anerkennung von Rente für Erziehungs- und Pflegezeiten, für gerechte, gewaltfreie und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen, mehr Ökumene und Teilhabe der Frauen in der Kirche. Die Liste ist lang.

Interview: Pascale Fuchs

Gut zu wissen

Das Jubiläum wird am Sonntag mit einem Gottesdienst um 10 Uhr gefeiert. Danach gibt es ein Weißwurst-Frühstück, Kaffee und Kuchen im Pfarrstadl. Interessierte sind willkommen.

