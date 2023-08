Projekt mit plüschiger Vergangenheit: Kranzberger Firma saniert Werkstatt und Wohnung von Margarete Steiff

Von: Andreas Beschorner

Heute sind in dem Gebäudekomplex Wohnungen untergebracht. Die Firma Adldinger wird den Bau sanieren. Die Steiff GmbH kann das Gebäude nach der Sanierung wieder zurückkaufen, wenn sie will. © Adldinger

Es ist ein außergewöhnliches Vorhaben: Eine Kranzberger Firma saniert das Gebäude, in dem sich die erste Werkstatt von Margarete Steiff befand. „Ein Herzensprojekt“, sagt der Chef.

Kranzberg/Giengen – Das war, um mit dem „Paten“ zu sprechen, ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte: Die Margarete Steiff GmbH hat das Haus, in dem sich die erste Werkstatt von Margarete Steiff und ihre Wohnung befanden, der Kranzberger Firma von Andreas Adldinger zum Kauf angeboten – und Adldinger hat zugeschlagen.

Da Margarete Steiff einen Rollstuhl nutzte, führte eine Rampe hinauf zu ihrer Wohnung, die man hier sieht. Sie verlief am Haus entlang bis zum hinteren Eingang. Dort gab’s dann den stufenlosen Zugang zur Wohnung. © Adldinger

Besonderes Detail

Die Frau, die im 19. Jahrhundert die bis heute existierende Spielwarenfirma gründete und deren Namen mit Teddybären untrennbar verbunden ist, bezog Ende des 19. Jahrhunderts in ihrem Geburtsort Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg) dort auch ein Gebäude, das nicht nur ihre erste Werkstatt beheimatete, sondern im ersten Stock auch ihre Wohnung. Das für damalige Zeiten Besondere, wie Adldinger weiß: Da Margarete Steiff einen Rollstuhl nutzte, gab es eine Rampe hinauf zu ihrer Wohnung, die auch auf alten Fotos abgebildet ist. Das Wohn- und Geschäftshaus war also genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Oben eine Wohnung mit großem Erker, aus dem heraus Margarete Steiff immer auf die Straße sehen konnte. Der Eckladen im Erdgeschoß mit zwei Schaufenstern diente für den Einzelverkauf von Filz und Spielzeug.

Ende des 19. Jahrhunderts bezog Margarethe Steiff in Giengen dieses Haus, in dem sie ihre erste Werkstatt einrichtete und im ersten Stock wohnte. Rot markiert ist die Zugangsrampe für ihren Rollstuhl. © Adldinger

Heute ist der aus drei Teilen bestehende Gebäudekomplex rein mit Wohnnutzung belegt. Die Auflage, die die Steiff GmbH beim Verkauf machte: Das Gebäude muss saniert werden.

Ein „Herzensprojekt“

Für Andreas Adldinger, dessen Unternehmensgruppe in Giengen bereits einige Immobilienprojekte im Bestand hat, ist das durchaus „ein Herzensprojekt“, wie er sagt. Wichtig: Die Steiff GmbH kann das Gebäude nach der Sanierung wieder zurückkaufen, wenn sie will. Und deshalb spricht Adldinger auch lieber von einer „Inobhutnahme“.

