Gemeinderat Kranzberg sagt Nein zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen: „Die gehören aufs Dach“

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage wie hier bei Johanneck wurde in Kranzberg kategorisch abgelehnt. © Archiv: zz

Photovoltaikfreiflächenanlagen in Landschaftsschutzgebieten: aus Sicht des Gemeinderats Kranzberg ist das nicht richtig. Einer vom Landkreis beabsichtigten Ausnahmeregelung hat man abgelehnt.

Kranzberg – Auf Kritik und Unverständnis ist eine vom Landkreis beabsichtigte Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Ampertal“ gestoßen, wonach unter bestimmen Voraussetzungen künftig auch Photovoltaikfreiflächenanlagen erlaubt sein sollen. Im Gemeinderat sorgte das am vergangenen Dienstag für Kopfschütteln. Ungeachtet dessen, dass die Änderung auf genau festgelegte Korridore entlang von Autobahnen und Bahngleisen beschränkt sein soll, gab es Unmutsäußerungen von mehreren Seiten.

Die Energiewende auf diese Art voranzutreiben, ging Rudolf Wildgruber (KGL) deutlich zu weit. „Ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einen Schlag im Naturschutzgebiet erlaubt sein soll“, monierte er und stellte lapidar fest: „PV-Anlagen gehören aufs Dach – da sind wir uns einig.“ Wildgruber spielte damit auf einen Konsens im Rat an, wonach man Photovoltaikfreiflächenanlagen etwa „auf wertvollen Ackerflächen“ nicht zulassen will. Entsprechende Anträge hat man laut Wildgruber bereits mehrfach abgelehnt. Ausnahmen im Landschaftsschutzgebiet passen da seiner Meinung nach nicht ins Bild, wie er unmissverständlich zu verstehen gab.

Wir werden die Energiewende nicht mit der Brechstange hinbekommen.

Zuspruch bekam Wildgruber von Franz Braun (CSU). „Wir werden die Energiewende nicht mit der Brechstange hinbekommen“, prophezeite Braun. „PV-Anlagen gehören auf Dächer und versiegelte Flächen“, lautete auch seine Sicht der Dinge. Wohingegen Georg Hammerl (FWG) befand: „Das stört mich jetzt weniger. Der Ackerschutz ist ein Argument, aber der Naturschutz?“ Konrad Neumair (KGL) zeigte sich ähnlich kritisch wie Wildgruber und Braun. Er vertrat die Ansicht, dass erst mal die Hürden bei der Belegung von Dächern beseitigt werden sollten. Neumair führte einen Fall als Beispiel an, bei dem die Gemeinde Kranzberg von der Kommunalaufsicht gerügt worden war, weil sie für ein fremd genutztes Fotovoltaikdach vermeintlich zu wenig Pacht verlangt. Auch seine Botschaft lautete deshalb: Zuerst die Dächer und dann die Freiflächen. Wie er auf FT-Nachfrage mitteilte, würde er sich wünschen, dass bei dem Bestreben, die Energiewende voranzubringen, alle an einem Strang ziehen und gemeinsam nach tragfähigen Lösungen suchen sollten.

Dass man in Kranzberg, was die Belegung der Dächer mit PV-Anlagen betrifft, mit gutem Beispiel vorangeht, machte Vize-Bürgermeister Anton Hierhager (SPD) an einem Vergleich mit Freising deutlich. Während es in der Domstadt etwa nur drei bis vier Prozent seien, liege die Auslastung in Kranzberg zwischen 35 und 40 Prozent. Das Ansinnen des Landkreises, Photovoltaikfreiflächenanlagen auch in Landschaftsschutzgebieten zuzulassen, stieß am Ende auf Ablehnung. Die große Mehrheit sprach sich dagegen aus. Stattdessen befürwortete man einen Beschluss, wonach Photovoltaikanlagen vorrangig auf bereits versiegelten Flächen und auf Dächern errichtet werden sollen.