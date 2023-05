Kranzberg macht eine Rolle rückwärts bei der Heizung für öffentliche Gebäude

Wie Kranzberg künftig öffentliche Gebäude heizen will, darüber ist man sich noch nicht final einig geworden.

Der Bauausschuss Kranzberg hat die Pläne für die neue Heizung für Rathaus und Bauhof abgelehnt. Der Grund sind die horrenden Kosten. Jetzt ist eine Heizzentrale im Gespräch.

Kranzberg – Kommando zurück! Der Bauausschuss hat die jüngst im Gemeinderat vorgestellten Pläne, wonach im Kranzberger Rathaus und am Bauhof unabhängig von einander neue Heizungen eingebaut werden sollen, rundweg abgelehnt. Stattdessen greift man jetzt die Idee einer Heizzentrale mit Nahwärmeversorgung im Bauhof wieder auf. Sozusagen um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Möglich erscheint dies durch eine „Dükerung“ der Amper. Sprich: Die Wärmeleitung soll unterirdisch verlegt werden. Damit reagiert man auf die ablehnende Haltung im Landratsamt Freising. Die Nahwärmeversorgungsleitung entlang von Brücken zu verlegen, war dort als problematisch und nicht genehmigungsfähig angesehen worden.

Anbau ans Rathaus ist zu teuer

Auslöser für das Umdenken im Bauausschuss war, dass für die geplante Pelletheizung im Rathaus ein Anbau von Nöten ist, der zum einen den Parkplatz hinter dem Feuerwehrhaus einschränken, zum anderen laut Einschätzung von Planer Manfred Dörner circa 500 000 Euro kosten würde. Viel zu viel, wie man im Bauausschuss fand. Es gab Kritik von allen Seiten.

Die Nahwärmeversorgung wieder in Betracht zu ziehen, erschien plötzlich der Königsweg zu sein. Angedacht ist jetzt, die geplante Hackschnitzelheizung, also das Lager und auch die Heizanlage, im Bauhof so zu dimensionieren, dass es für beide Vorhaben ausreicht. Statt knapp 50 KW soll die Heizleistung dort jetzt 100 KW betragen. Baulich sahen weder Dörner noch der stellvertretende Bauamtsleiter Florian Schranner große Schwierigkeiten. Dass das Landratsamt der besagten „Untertunnelung“ der Amper einen Riegel vorschieben könnte, das hält man unter den gegebenen Umständen für unwahrscheinlich.

Die Pläne in die Tat umzusetzen, dafür bleibt laut Bürgermeister Hermann Hammerl allerdings nicht mehr viel Zeit. Schließlich gelte es bis nächstes Jahr im Juli fertig zu werden. Auch die Förderung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Laut Schranner gibt es bereits Förderanträge für die Heizanlagen im Rathaus und im Bauhof. Die könnte man jetzt zusammenfassen, lautete ein Vorschlag aus der Runde. Hammerl zufolge soll bereits bis zur Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag ein Bauantrag mit den entsprechenden Anpassungen auf dem Tisch liegen – inklusive einer ersten Schätzung, was die Kombi-Lösung kosten soll.

Treppenlift statt Aufzug im Rathaus

Zu reden sein dürfte im Gemeinderat auch noch über das Thema „behindertengerechtes Rathaus“. Einem Aufzug im Eingangsbereich stand der Bauausschuss ziemlich skeptisch gegenüber. Auch hier erwiesen sich die Kosten als der springende Punkt. Es war von 100.000 Euro die Rede. Als möglicher Kompromiss stellte sich ein Treppenlift heraus, der lediglich zwischen 25 000 und 30 000 Euro kosten dürfte, aber nicht genau den gleichen Effekt haben würde. Unabhängig davon will man den Vorschlag laut Hammerl jetzt prüfen lassen und entsprechende Angebote einholen. Für Diskussionsstoff ist also gesorgt.