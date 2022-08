Sängerhort Kranzberg: Es tut sich wieder was

Neue Chorleiterin steht in den Startlöchern

Nach zwei Jahren ohne Auftrittsmöglichkeit tut sich wieder was beim Sängerhort Kranzberg. Der engagierte Verein hat wieder Pläne.

Kranzberg - Natürlich hat die Pandemie auch hier ihre Spuren hinterlassen: Neben einigen Sängerinnen und Sängern musste das Ausscheiden von Chorleiter Jan Prochazka verkraftet werden. Zum Glück konnte der Verein diese Lücke schnell schließen: Seit Juni 2021 steht die Freisingerin Verena Szabo, Musiklehrerin am Gisela-Gymnasium in München, am Dirigentenpult.

Diese Neuigkeit konnte der bisherige Schriftführer des Sängerhorts, Andreas Weber, den aktiven und passiven Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung im Kranzberger Pfarrstadl verkünden.

Sängerhort Kranzberg: neue Chorleiterin

Trotz des nicht geringen Aderlasses an Sängerinnen und Sängern ist der Chor weiterhin ordentlich besetzt. Man hofft natürlich, dass sich wieder neue Kräfte zum Chorgesang in Kranzberg motivieren lassen. Mit der neuen Chorleiterin wird nun ein Konzertprogramm einstudiert, das am 19. November dieses Jahres aufgeführt werden soll.

Veränderungen in der Vorstandsriege des Sängerhorts

Ebenfalls neu ist die an diesem Abend gewählte Vorstandschaft, wobei es auf dem Schriftführer- und Vorstandsposten eine Rochade gab. Neuer erster Vorstand ist der bisherige Schriftführer Andreas Weber, Schriftführerin die bisherige Vorständin Agnes Blix. Als Kassenwart wurde Karlheinz Kohlstetter einstimmig wiedergewählt, ebenso wie die zweite Vorständin Elisabeth Aberl. ft

