Seit 150 Jahren eine starke Truppe: Feuerwehr Kranzberg feiert Jubiläum - Festprogramm hat es in sich

Festwochenende

Die Feuerwehr Kranzberg ist zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird – und das seit 150 Jahren. Von 14. bis 16. Juli wird das Jubiläum gefeiert.

Kranzberg – Egal ob Brände, Hochwasser, Technische Hilfeleistung oder Tierrettung: Die Feuerwehr Kranzberg ist zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird – und das seit 150 Jahren rund um die Uhr. Am Wochenende, 14. bis 16. Juli, soll das Jubiläum gefeiert werden – mit einer Beachparty am Freitag, einem Tag der offenen Tür am Samstag sowie dem offiziellen Teil mit Gottesdienst und Festzug am Festsonntag.

Es war am 8. September 1873, als sich 65 Männer in Kranzberg zusammengefunden und eine Freiwillige Feuerwehr gegründet haben. Zum Vorsitzenden wurde damals Martin Bauer gewählt, Hauptmann war Quirin Neukäufler. Von der Gründung bis heute gab es 18 Kommandanten – aktuell steht Erich Frank an der Spitze der 45 aktiven Mitglieder. Vorsitzender der insgesamt 75 Mitglieder zählenden Feuerwehr (zu den Aktiven kommen 17 Jugendliche, sieben Ehren- und sechs Fördermitglieder) ist Christian Brand.

Viele Großbrände in den Anfangsjahren der Feuerwehr Kranzberg

In den Anfangsjahren der Feuerwehr Kranzberg gab es viele (Groß-)Brände. So berichtet die Chronik etwa von der größten Feuersbrunst in Kranzberg, bei der im Dezember 1884 nicht nur zwei Gebäude ein Raub der Flammen wurden, sondern auch ein gut einjähriges Kind verbrannte. In den Folgejahren waren es viele landwirtschaftliche Anwesen, die in Flammen aufgingen. Mittlerweile, so zeigt die Statistik, „handelt es sich bei 80 Prozent der Einsätze um Technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Türöffnungen, Hochwassereinsätze bis zur Tierrettung mit Katze auf dem Baum“, teilt die Feuerwehr mit.

Doch es gab auch schöne Ereignisse in der Geschichte der Feuerwehr Kranzberg: So wurden im Laufe der Zeit drei Fahnenweihen abgehalten sowie als eines der größten Feste in Kranzberg im Jahr 1973 das 100-jährige Bestehen der Wehr mit Fahnenweihe gefeiert. Zu diesem Jubiläum kamen einst über 5000 Festbesucher und 108 Vereine, die beim Festzug die zwei Kilometer lange Strecke durch Kranzberg mitmarschierten.

Das Festprogramm

Nun also soll wieder ein großes Fest zelebriert werden, wenn die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Und für Jung und Alt wird einiges geboten sein.

Freitag, 14. Juli: Ab 19 Uhr steigt am Feuerwehrhaus die „Beach Party Reloaded“. Die Gäste dürfen sich auf Livemusik mit der Partyband Highfly, Biergarten und Cocktailbar sowie auf die After-Party mit DJ Manniy freuen.

