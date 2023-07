Abschluss der Jubiläumsfeier: Seit 150 Jahren ist die Feuerwehr Kranzberg für ihre Mitbürger im Einsatz

Gottes Segen für die restaurierte Fahne und die neuen Fahnenbänder spendete Pfarrer Anton Erber nach dem Festgottesdienst. © Fischer

Die dreititägigen Feierlichkeiten der Feuerwehr Kranzberg finden mit einer feierlichen Messe und der Fahnenweihe ihren krönenden Abschluss - 150 Jahre sind sie nun schon für ihren Ort im Einsatz.

Kranzberg – Drei Tage lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Kranzberg ihr 150-jähriges Bestehen. Am Sonntag fand der krönende Abschluss, der große Festakt, auf dem Pantaleonsberg mit Kirchenzug und feierlicher Messe statt. Alle waren sie dafür gekommen: die örtlichen Vereine sowie die aus den benachbarten Orten, der Kirchenchor und die Blaskapelle Allershausen. Der Weg zum Pantaleonsberg war gesäumt von Menschen.

Gesäumt von vielen Besuchern war der Pantaleonsberg beim großen Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr. © Fischer

Pfarrer Anton Erber segnete nach der Messe die frisch restaurierte Fahne und die neu gestifteten Fahnenbänder. Die Grußworte von Landrat Helmut Petz, Bürgermeister Hermann Hammerl und Kreisbrandrat Manfred Danner waren voll des Lobes über die Einsatzbereitschaft und das ehrenamtliche Engagement. Eben das, was die Freiwillige Feuerwehr bis heute ausmacht. Hammerl sagte, er sei „mit Stolz und Freude erfüllt“, was in dieser langen Zeit alles geleistet wurde. „Unzählige ehrenamtliche Feuerwehrleute Vereinsvorstände und Kommandanten haben sich für das Wohl ihrer Mitmenschen eingesetzt, Brände bekämpft, Menschen und Tiere gerettet, Sachwerte vor Zerstörung bewahrt“, so Hammerl. Für ihn sei das ein Grund, dankbar zu sein, dass es solche Menschen gegeben habe und immer noch gebe.

Stolz auf die Feuerwehr ist Bürgermeister Hermann Hammerl. © Fischer

Petz erinnerte daran, dass Feuer in den Gründertagen eine alltägliche Bedrohung gewesen sei, weil die Menschen am offenen Feuer gekocht hätten, und die Häuser leichter brannten, weil sie zumindest teilweise aus Holz gewesen seien. Aber auch das Erstarken des Bürgertums habe eine Rolle gespielt. Sprich die Menschen hätten angefangen, ihr Schicksal zunehmend selber in die Hände zu nehmen. Somit ging es um das ureigene Interesse, darum die eigene Familie und die eigene Ortschaft zu schützen. Und das bis heute.

Ein Ansatz, zu dem auch die Worte von Kreisbrandrat Manfred Danner und Kommandant Erich Frank passten. „Die Feuerwehr steht unermüdlich im Dienst unserer Gemeinschaft“, stellte Danner fest. Er fügte an, dass es sich dabei traditionell um mutige Frauen und Männer handele, die ihre Zeit und Energie – manchmal sogar ihre Gesundheit – opfern würden, um den Bürgern zu helfen und sie vor Gefahren zu schützen.

Das Credo von Kommandant Frank lautete: „Ich hoffe, es werden sich immer Frauen und Männer finden, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe zum Wohle und zum Schutz unserer Mitbürger stellen.“

