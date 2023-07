„Es war nicht zu vermeiden“: Sparkassen-Filiale in Kranzberg schließt vorübergehend

Von: Andreas Beschorner

Die Sparkassen-Filiale an der Oberen Hauptstraße in Kranzberg schließt am 16. Juli – vorübergehend. © Fischer

Die Sparkassen-Filiale in Kranzberg schließt am Sonntag - vorübergehend. Man sei auf der Suche nach einem neuen Standort, heißt es seitens des Geldinstituts.

Kranzberg – Am 16. Juli werden Sparkassenkunden zum letzten Mal in Kranzberg Geld abheben können. Vorerst. Denn wie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Freising und Moosburg, Johann Kirsch, auf FT-Nachfrage bestätigte, werde die SB-Filiale ab dem Wochenende zwar geschlossen sein, allerdings nur vorübergehend. Man ist zusammen mit der Gemeinde auf der Suche nach einer neuen Heimstatt.

Bis vor rund einem Jahr wurde die Filiale im Gebäude an der Oberen Hauptstraße 34 als personenbediente Außenstelle geführt, berichtete Kirsch. Dann sei die Kranzberger Filiale in eine SB-Filiale umgewandelt worden. Dass dieses Angebot vorerst nun auch zum 16. Juli endet, sei laut Kirsch darin begründet, dass der bisherige Mietvertrag nicht mehr verlängert werden konnte. Die Sparkasse hätte nach der Umwandlung in eine SB-Außenstelle nicht mehr so viele Quadratmeter benötigt, was wiederum den Vermieter dazu veranlasst habe, den Mietvertrag nicht mehr zu verlängern. Und jetzt? „Wir prüfen jetzt in Abstimmung mit dem Bürgermeister alternative Standorte“, versichert Kirsch.

Bis man einen solchen gefunden habe, sei eine Schließung der Filiale, über die die Kunden informiert worden seien, eben „nicht zu vermeiden“ gewesen. Bürgermeister Hermann Hammerl bestätigt, dass er dabei sei, alternative Standorte für die Kranzberger Sparkassen-Filiale zu suchen. Und er sei bereits fündig geworden, habe der Sparkasse vier Vorschläge unterbreitet: zwei Räumlichkeiten, die in Hammerls Augen passen und auch wegen der Parkplatzsituation angemessen wären, und zwei Standorte für sogenannte Außenbereichsautomaten (einen auf Privat-, einen auf Gemeindegrund). Jetzt sei die Sparkasse am Zug. Bis die Sparkasse eine neue Filiale (oder einen Automaten) in Kranzberg installiert, müssen die Kunden also nach Allershausen oder eben gleich nach Freising ausweichen – aber nur vorübergehend, wie Kirsch betonte.

