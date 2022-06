Spitzentennis mit Lokalkolorit: Am Donnerstag starten die Ampertal Open

Turnier in Kranzberg und Allershausen

Die Ampertal Open haben bei Tennisspielern in der Region längst einen guten Ruf. Von Donnerstag bis Samstag wird in Kranzberg und Allershausen wieder gespielt.

Kranzberg - Während der Pandemiejahre boomte Tennis als von Coronaregeln kaum betroffener Individualsport. Doch nun, mit der Rückkehr zur Normalität, haben viele Veranstalter zu kämpfen. „Da geht es uns wie den anderen Turnieren“, sagt Turnierdirektor Richard Hammerl, der bis Montagabend 65 Meldungen registrierte – und so von der Anzahl her etwas hinter den vergangenen Jahren lag. Das machte sich vor allem bei den Damen bemerkbar, wo es nur Meldungen in der Kategorie Damen 40 gibt.

Bei den Herren haben dafür einige spannende Spieler gemeldet: Simon Glöckner vom TC Rot-Weiß Tiengen (Leistungsklasse 2,0, Platz 450 in der deutschen Rangliste) oder Maximilian Deml vom TC Rot-Blau Regensburg (Leistungsklasse 2,4, Platz 608 in der deutschen Rangliste) zum Beispiel. Mit dem Freisinger Shootingstar Ole Behrmann und Lokalmatador Benedikt Wudi sind zwei einheimische Spieler auf den Plätzen sieben und acht der Setzliste.

Dem jungen Ole Behrmann, der sich extrem gut entwickelt hat, ist bei dem Turnier einiges zuzutrauen. Mit Benedikt Mim und Jaques Vogel haben zwei weitere Spieler aus dem Südliga 1-Kader des SV Kranzberg gemeldet. Von Nachbar Rot-Weiß Freising, ungeschlagener Tabellenführer der Südliga 1, haben sich mit Ole Behrmann, Dominik Pescolderung, Fabian Schimpf, Leo Homberg und David Leucuta fünf Spieler angekündigt.

Die Herrenkonkurrenz wird von Donnerstag bis zum Finaltag Samstag auf den Plätzen des TSV Allershausen gespielt, nachdem man im Vorjahr in Kranzberg war. Auch in den Altersklassen 40 bis 60 gibt es ein Teilnehmerfeld. Bei den Herren 50 ist der Kranzberger Robert Faulent Titelverteidiger und Topfavorit in einem. Hier starten noch die Kranzberger Georg Vogel und Markus Fleischmann. Bei den Herren 40 ist Thomas Landgraf vom FCA Unterbruck die Nummer vier der Setzliste. Weitere Landkreisstarter sind Markus Wurmseher (Unterbruck), Markus Garcia-Wannek (Zolling), Andreas Galsterer (Allershausen), Christian Schneider (Allershausen) und Hannes Hahne (Kranzberg). Josef Rauscher (Nandlstadt), Franz Berger, Josef Held, Manfred Thienel (alle Allershausen) und Anton Hierhager (Kranzberg) treten bei den Herren 60 an.

Ehemalige Weltklasse-Schützin steht an Nummer eins der Damen 40

Bei den Damen 40 ist die ehemalige Weltklasse-Schützin Petra Horneber (Kranzberg) Nummer eins der Setzliste. Neben ihr vertritt noch Christine Hierhager den SV Kranzberg.

Kurzentschlossene können heute noch vor der Auslosung der Felder nach Plätzen anfragen. Turnierdirektor Hammerl ist unter (01 70) 1 16 12 75 erreichbar. Nach der Auslosung beginnen am Donnerstag die Turniere.