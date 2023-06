SV Kranzberg präsentiert zum 75. Geburtstag ein neues Vereinslogo

Von: Nico Bauer

Das neue Logo des SV Kranzberg zieren ein Kranich und die Vereinsfarben Blau-Weiß. Vorgestellt wurde das Logo von (v. r.) Grafiker Michael Heintschel, Vorsitzenden Anton Hierhager und Antonia Schrödl mit zwei Mädchen ihrer Kindertanzgruppe. © Bauer

Der SV Kranzberg hat am Wochenende nicht nur seinen 75. Geburtstag gefeiert, sondern auch sein neues Logo präsentiert. Zudem will man eine Kindertanzgruppe ins Leben rufen.

Kranzberg – Mit einem Riesenfest hat der SV Kranzberg am Wochenende das 75-jährige Bestehen gefeiert. Zwei Tage herrschte auf dem schönen Sportgelände an der Amper Hochbetrieb. Im Rahmen des Jubiläums wurde auch das neue Logo vorgestellt, mit dem sich der Sportverein selbst ein tolles Geschenk gemacht hat.

Mit ihrem Gute-Laune-Tanz begeisterten die Kinder die Gäste. Der SV Kranzberg plant, eine feste Kindertanzgruppe ins Leben zu rufen. © Bauer

Vorsitzender Anton Hierhager enthüllte das Logo mit einem aufsteigenden Kranich und den Vereinsfarben Blau-Weiß am Samstag zusammen mit Mitgliedern der Kindertanzgruppe. Der Kranich ist das Tier aus dem Gemeindewappen und war deshalb als zentrales Element für das Logo des Sportvereins gesetzt. Der Kranzberger Grafiker Michael Heintschel hatte das Logo kreiert und sagte bei der Vorstellung, dass der Kranich passend zu den Zielen des Sportvereins in Bewegung sein solle. Aber: „Er darf auch nicht der Lufthansa zu ähnlich sein.“ Der Grafiker hat den Kranich mit seinen Flügeln aus mehreren Kreiselementen entworfen. Im unteren Bereich befindet sich auch eine blaue Fläche, die ebenfalls Teil eines Kreiselements ist. Diese stellt den für den Ort symbolischen Berg dar oder eben einen Ball, das klassische Spielgerät des Sports. Clubchef Anton Hierhager war begeistert von dem neuen Logo: „Viele Menschen bringen hier den Kranich zum Fliegen.“ Nun werde es länger dauern, bis die alten Logos auf der Kleidung der Sportler und im Umfeld des Vereinsgeländes ausgetauscht sind.

In das Bild des Jubiläums passte auch, dass der größte Teil des Fests den jüngsten Mitgliedern gehören sollte. Auf dem Fußballplatz wurde ein Parcours mit 18 Stationen aufgebaut, an denen es im Gegensatz zum Fußballspiel nur Gewinner gab. Mit Begeisterung spielten die Kinder, um alle Stempel zu sammeln. Außerdem hatte der Vereine eine so gigantische Hüpfburg organisiert, dass man sich darin verlaufen könnte.

Beim Spiel „Vier gewinnt“ gibt es immer nur einen Sieger, beim Spielefest des SV Kranzberg waren alle Kinder Gewinner. © Bauer

Zum Spielfest und der feierlichen Enthüllung des neuen Logos hatte die Kindertanzgruppe um Antonia Schrödl einen Riesenauftritt. Zwei Monate lang hatten die Kinder ihren Gute-Laune-Tanz einstudiert und durften diesen vor den vielen begeisterten Gästen als Zugabe noch ein zweites Mal tanzen. Und vielleicht gibt es in nächster Zeit mehr solcher Auftritte zu sehen: „Wir sind dabei, eine Kindertanzgruppe von vier bis zehn Jahre auf die Beine zu stellen“, sagte Anton Hierhager. Der Verein ist offen, wenn es Initiativen für neue sportliche Betätigungen gibt.

Leidenschaftlicher Sänger und Tischtennisspieler: Ludwig Frohnsbeck. © Bauer

Ein Beispiel für die Potenziale der Gemeinschaft lieferte der Konzertabend am Freitagabend, der bis kurz vor dem Beginn von Regenwolken bedroht wurde. Es blieb aber trocken und wurde ein schönes Fest. Die Band Highfly brachte Ludwig Frohnsbeck auf die Terrasse des Sportvereins. Er lebt ihn Giesenbach und ist Mitglied der Tischtennisabteilung. An diesem Abend war der Sportler der Leadsänger und machte seine Sache grandios – zur Freude der vielen Gäste.

