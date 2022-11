Thalhausen hat ein Wildparker-Problem

Die Parksituation in Thalham sorgt für Ärger. © dpa / Martin Schutt (Symbolfoto)

Kranzbergs Bürgermeister Hermann Hammerls letzte Station der Bürgerversammlungen 2022 war Thalhausen. Dort kam ein örtliches Problem auf den Tisch - und ein Kranzberger.

Kranzberg – Der Bürgerversammlungsmarathon im Gemeindegebiet Kranzberg ging mit Thalhausen in die letzte Runde: Bürgermeister Hermann Hammerl war in den Ortsteil ins Gasthaus Zum Forst gekommen, um Zahlen und Fakten auf den Tisch zu legen. Und die Menschen waren interessiert an dem, was der Gemeindechef zu sagen hatte.

Hohe Zahl an Kirchenaustritten

Der Abend startete – wie in den anderen Ortsteilen und dem Hauptort Kranzberg auch – mit dem allgemeinen Vortrag über die aktuelle Lage in der Gemeinde. Mit 4284 Einwohnern gibt es 37 mehr Kranzberger als im vergangenen Jahr. Weniger wurden hingegen die Katholiken im Gemeindegebiet: 2212 Bürger bekennen sich zum katholischen Glauben – 167 weniger als in 2021. Im Jahr 2022 durfte sich die Gemeinde über 34 Geburten freuen, die Statistik weist 32 Sterbefälle aus.

Die Verwaltung bemüht sich derzeit besonders um einen übersichtlichen Internetauftritt: die Homepage bekommt zeitnah eine neue Fassung, auch die Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter werden beinahe täglich gepflegt und auf den neusten Stand gebracht.

Vermieter stellen keine Parkflächen zur Verfügung

Bei den Anfragen lag den Gästen besonders ein Thema am Herzen: die Parksituation im Ort, die seit geraumer Zeit für Ärger sorgt. „Es wird zwar eine Restbreite eingehalten, aber die Straße durch unseren Ort ist fast dauerhaft nur einspurig“, fasste ein Bürger das Problem in Worte. Und es gebe, so ergänzte er, teilweise Vermieter, die nicht ausreichend Parkplätze nachweisen und ihre Mieter zum kreuz- und quer Parken auf die Straße anweisen.

Der Gemeinde Kranzberg ist das Problem bekannt, man hatte auf die Beschwerden bereits reagiert und Halteverbotsschilder aufgestellt. Auch diese reichen jedoch nicht aus, um die Verkehrssituation zu beruhigen. „Wir werden prüfen, was wir zusätzlich zu den bisher ausgewiesenen Halteverboten tun können“, so das Versprechen Hammerls. „Außerdem werden wir mehr Kontrolleure zur Verkehrsüberwachung nach Thalhausen schicken.“

Ein Anliegen, das mit dem Ortsteil Thalhausen wenig zu tun hatte, wurde vom Kranzberger Georg Kieslinger angeschnitten: Er sprach sich dafür aus, die Kranzberger Dorfstraße mit einem Dachprofil zu versehen. Durch ein Dachprofil hätte die Straße eine Querneigung, die von der Mitte nach außen hin abfällt, was Georg Kieslingers Ansicht nach unerlässlich für die Entwässerung wäre. „Die Straße wird in der so geplanten Form den ganzen Winter über nass sein“, befürchtet er und sieht in der geplanten Bauweise gar „einen Fluch für Kranzberg“. Hermann Hammerl, dem die Sorgen Kieslingers offenbar schon bekannt waren, ging in der Versammlung nicht näher auf die Thematik ein.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.