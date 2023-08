Seit 60 Jahren ein Herz und eine Seele: Kranzberger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Jubiläum im Hause Neufeld

Es war Liebe auf den ersten Blick, sagt Helmut Neufeld aus Kranzberg. Mittlerweile ist er seit 60 Jahren mit seiner Ursel verheiratet und feierte mit ihr nun Diamantene Hochzeit.

Kranzberg – Sie hätten sich gut und gerne auch in Hamburg kennen und lieben lernen können. Aber das Schicksal wollte es, dass Ursel Hannemann (heute 83), die aus der Hansestadt im hohen Norden stammt, in der Ampertal-Apotheke in Allershausen eine Stelle als Apothekengehilfin antrat. Und zwar genau gegenüber vom Elternhaus ihres späteren Bräutigams Helmut Neufeld (85). Der war gerade aus Hamburg von einer Ausbildung zum Bundeswehrpiloten zurückgekehrt, als er sie 1959 zum ersten Mal sah. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sofort war ihm klar: Die muss ich kennenlernen! „Wie heißt die, wo kommt die her“, wollte er von seinem Schulspezl, dem Postboten Sepp, wissen. Der verriet es ihm, und danach hat er sie prompt angerufen. „Schauen Sie mal rüber, da wohne ich“, sagte der Verehrer. Es war der Beginn einer wundervollen Liebesgeschichte und einer Ehe, die nun schon über 60 Jahre anhält. Am Montag feierte das Paar Diamantene Hochzeit.

Ursel und Helmut Neufeld haben am 14. August 1963 in Hamburg standesamtlich geheiratet. Wenig später fand die kirchliche Trauung in München statt – als Doppelhochzeit mit Elfriede, der Schwester des Bräutigams. Grund zum Feiern hatten die Neufelds also genug.

Das Jubelpaar stellte sich auch und gerade in geschäftlichen Dingen als Idealbesetzung heraus. Helmut, der alsbald das Heizungs- und Sani-tärgeschäft seines Vaters Peter Neufeld übernahm, kümmerte sich um die Aufträge und deren Ausführung, Ursel ums Büro. Noch heute nennt er sie liebevoll und mit sichtlichem Respekt „die Chefin“.

Dass die beiden ein Herz und eine Seele sind, das durfte auch Bürgermeister Hermann Hammerl feststellen, als er dem Brautpaar zur Diamantenen Hochzeit gratulierte. Solche Termine seien ihm mit die liebsten, gab der Rathauschef zu verstehen. Er überbrachte Glückwünsche der Gemeinde und des Landkreises. Hammerl wusste die Gastfreundschaft der Neufelds, die sich 1984 einen Herzenswunsch erfüllt und in Berg ein Haus gebaut haben, zu schätzen: Es war angerichtet auf der Terrasse, für ein klassisches Weißwurstfrühstück. Das Grundstück auf dem das Haus jetzt steht, hatte sich Helmut Neufeld schon in jungen Jahren ausgeguckt, als er mit seinem „Sachsmotorrad“ zu Kunden nach Kranzberg unterwegs war. „Bei Föhn hatte man so einen schönen Blick auf die Berge“, erinnerte sich Neufeld an seinem Jubeltag. „1986 sind wir dann eingezogen“, verriet Ursel Neufeld voller Stolz.

In dem Traumhaus in Berg sind auch ihre beiden Söhne Peter (57) und Klaus (56) erwachsen und flügge geworden. Platz gab und gibt es genug bei den Neufelds. Was nicht zuletzt auch die vier Enkelkinder, Katharina (29) und Kilian (28) sowie Christopher (27) und Theresa (25) zu schätzen wussten.

Aus der Bewunderung für seine Frau macht Helmut Neufeld, der sich im Laufe der Zeit neben dem elterlichen Geschäft als Pilot und Gründer einer privaten Flugzeugflotte ein zweites Standbein geschaffen hatte, keinen Hehl. „Ich wäre nie so weit gekommen, wenn ich sie nicht gehabt hätte“, sagte er am Hochzeitstag über seine bessere Hälfte.



Alexander Fischer

