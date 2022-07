40-jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer Anton Erber: „Ein Allrounder der alten Schule“

Von: Nico Bauer

Einzug der Geistlichen: (v. l.) Jubilar Pfarrer Anton Erber, Pfarrer i. R. Otto Steinberger und Militärdekan Artur Wagner, der die Predigt hielt. © Bauer

Kranzbergs Pfarrer Anton Erber feierte sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Bei dem Festakt zeigte sich, wie glücklich die Gläubigen mit dem Geistlichen sind.

Kranzberg/Massenhausen – Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Pfarrer noch weit mehr (weltliche) Aufgabe in einer Gemeinde als die klassische Kirchenarbeit. Anton Erber aus Kranzberg ist einer dieser Geistlichen vom alten Schlag, die vielseitig engagiert sind. Vor 40 Jahren wurde Erber zum Priester geweiht, seit 35 Jahren ist er als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden innerhalb des Dekanats Weihenstephan tätig. Und allerorts ist er sehr beliebt: Daher bekam er zum Priesterjubiläum auch gleich zwei rauschende Feste – einmal in Kranzberg, einmal in Massenhausen.

Eng mit Pfarrgemeinde verbandelt - und „Nebenjob“ als Wirt

Anton Erber wirkte bereits in neun der 14 Pfarreien des Dekanats Weihenstephan, außerdem war er Leiter der Pfarrverbände Kranzberg, Massenhausen und Hallbergmoos-Goldach. Dazu kommen Aufgaben als Pfarradministrator von Wippenhausen und Hohenbercha sowie von Massenhausen, Sünzhausen, Gremertshausen und Fürholzen. „Er ist ein Allrounder der alten Schule“, sagte der Vorsitzende des Dekanatsrats Weihenstephan Ernst Leonhard Kugler. „Er ist einer der letzten installierten Pfarrer, der mit seiner Pfarrgemeinde verbandelt ist.“ Anton Erber ist als Pfarrer in Kranzberg auch der Wirt, weil man für den Pfarrstadl eine Gaststätten-Konzession besitzt. Der Vorsitzende des Dekantsrats machte deutlich, dass Erber zudem ein guter Logistiker sei, ein Ausbilder und ein Glaubenslehrer.

Bürgermeister Hermann Hammerl betonte, dass Anton Erber die Einrichtungen wie Pfarrkindergarten, Kirche, Pfarrhaus oder Friedhöfe ständig saniert oder modernisiert habe. Der weltliche Chef von Kranzberg erklärte weiter, dass er viele Einrichtungen wie Seniorenkreis, Bücherei oder Kindergarten eingeführt und damit das öffentliche Leben bereichert habe. Hammerl wünschte dem Pfarrer, das er sich seine Gesundheit, seine Begeisterung und seinen Humor erhalten solle.

Weihe fand im Freisinger Dom statt

Die Predigt zum Priesterjubiläum hielt der Militärdekan Artur Wagner, der an die Priesterweihe Erbers im Freisinger Dom erinnerte und die Veränderungen der Gesellschaft ansprach. „Die Kirche gilt vielen heute als ein vollkommen rückständiger Club verklemmter alter Männer. Und wenn in unseren Tagen ein junger Mensch den Mut hat, Christus im Priesteramt nachzufolgen, so zweifelt nicht selten ein großer Teil seiner Freunde und Verwandten an seiner geistigen Gesundheit.“ Wagner betonte, dass man nicht mit einem eigenen Entschluss in den Dienst Gottes eintrete, sondern geholt werde. „Es lohnt sich, hinter diesem Jesus Christus herzugehen“, rief der Militärdekan den Kranzbergern zu. Damit spannte er den Bogen zu Anton Erber.

Vereine mit Fahnenabordnungen zollten Pfarrer Anton Erber beim feierlichen Kirchenzug ihren Respekt und Dank. © Bauer

Viele Gratulanten konnten bestätigen, dass für ihn das Priesteramt kein Beruf, sondern eine Berufung ist. Die Bedeutung des ewigen Pfarrers von Kranzberg unterstrichen auch viele Vereine, die mit ihren Fahnenabordnungen den Jubilar am Pfarrhaus abholten und mit einem kleinen Festzug zur Kirche geleiteten.