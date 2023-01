Wegen Kranzbergs gesperrter Ortsdurchfahrt: Chaos an der Bushaltestelle

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Verwirrungen um Haltestellen gab es Anfang der Woche in Allershausen und Kranzberg. © ike

Die Ortsdurchfahrt von Kranzberg ist gesperrt. Dadurch entfallen Haltestellen - wovon Eltern nach den Weihnachtsferien ziemlich überrascht waren.

Kranzberg/Allershausen – Anfang der Woche kam es sowohl in Kranzberg als auch in Allershausen zu „recht chaotischen Situationen“ beim Schulbusverkehr, wie Eltern die Lage beschreiben. Grund: die Kanalbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Kranzberg (Kreisstraße FS 24). Der dadurch bedingte Entfall von Haltestellen, Umleitungen und geänderte Abfahrtszeiten waren offenbar nicht so mitgeteilt worden, dass alle Eltern und Schüler darauf reagieren konnten. Robert Stangl, Pressesprecher des Landratsamts, sagte auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts, in der Kreisbehörde seien keine Beschwerden eingegangen. Zudem seien die Änderungen im Fahrplan auch bereits kurz vor Beginn der Weihnachtsferien auf sämtlichen Homepages der betroffenen Gemeinden und des MVV mitgeteilt worden.

Trotzdem, so die Schilderungen betroffener Eltern: In Kranzberg hätten Schüler wieder nach Hause gehen müssen, weil kein Bus gekommen sei. Eine weitere unliebsame Folge: Die Allershausener Busse, in die viele Kranzberger Schüler stattdessen eingestiegen seien, seien dann brechend voll gewesen – noch schlimmer als sonst ohnehin schon.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auslöser der Veränderungen, die noch bis zum 31. Januar gültig sind und die die Regionalbuslinien 616, 619 und 695 betreffen, sind Kanalbauarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt von Kranzberg, die eine Vollsperrung des Abschnitts notwendig machen. Dabei werden die Linien 616 und 619 im Bereich Kranzberg umgeleitet: Wie das Landratsamt nun auch auf seiner Homepage mitteilt, sei die Bedienung in schulrelevanten Zeiten sichergestellt, jedoch komme es morgens zu deutlich früheren Abfahrtzeiten beziehungsweise mittags nach Schulschluss umleitungsbedingt zu späteren Ankünften in den Heimatorten.

Wichtig: Außerhalb von schulrelevanten Zeiten können einzelne Fahrten den Bereich Kranzberg leider nicht mehr bedienen. Die Linie 695 verkehrt bis Ende Januar im Bereich Kranzberg mit geänderter Linienführung. Die Halte Kirchbergstraße und Zeislstraße entfallen. Fahrgäste der Linie 695 sollen auf die Haltestelle Untere Dorfstraße ausweichen, Fahrgäste aus Giesenbach sollen die Ersatzhaltestelle an der Kreuzung nutzen.

Ein Blick auf die Homepage verschafft Sicherheit

Es wird gebeten, Einzelheiten den Umleitungsfahrplänen zu entnehmen, die unter anderem im Internet auf der Seite der Stadtwerke Freising und MVV-Homepage sowie an den betroffenen Haltestellen bekanntgegeben werden. Grundsätzlich, so Stangls Tipp, schade es nie, gerade am Ende von Ferienzeiten auf die entsprechenden Internetseiten zu schauen, ob sich Änderungen bei den Schulbusfahrplänen ergeben hätten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.