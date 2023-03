In Männerdomäne: Wer diesen Job wählt, muss taff sein

Respekt vor „Radi“: Wie sich eine junge Baustellenchefin in einer Männerdomäne durchgesetzt hat

Von: Manuel Eser

Die Bauarbeiter hören ihr aufmerksam zu: Radoslavka „Radi“ Sladoje setzt in der Kommunikation mit ihren Trupps auf klare Ansprachen, aber auch auf viel Wertschätzung. © Eser

Schon immer hat Radoslavka Sladoje ein Faible für Technik. Heute ist die 26-Jährige Bauleiterin bei der Kranzberger Firma Adldinger. Sie hat sich in der „Männerbastion Baustelle“ ihren Platz erarbeitet.

Kranzberg – Ein großer aufgerollter Stahlteppich schwebt über die Baustelle. Radoslavka Sladoje steht mit einem Tablet vor einem großen Haufen ähnlicher Rollen und scannt die daran hängenden QR-Codes ab. Die Bauleiterin, die für die Kranzberger Unternehmensgruppe Adldinger arbeitet, vergleicht die Ergebnisse auf dem Tablet mit dem großen ausgedruckten Plan und gibt Anweisungen, wohin welche Rollen gehören.

„Du musst den Job auch verkörpern können“: Radoslavka Sladoje liebt ihr vielseitiges Aufgabenfeld. © Eser

Auf der Großbaustelle in München müssen auf unterschiedlichen Ebenen die Teppiche aus Bewehrungsstahl in der richtigen Reihenfolge und Richtung platziert werden. Als Nächstes werden die Stahlbetonplatten gegossen werden, die später den Kindergarten tragen sollen, der hier entsteht. „Radi“, wie die beliebte Chefin auf der Baustelle von allen genannt wird, gibt Anweisungen auf Deutsch und Serbokroatisch. Die Facharbeiter hören ihr aufmerksam zu, arbeiten konzentriert.

Baustellenchefin in Männerdomäne: Ihr Aufgabenspektrum ist riesig

Seit sie denken kann, hat „Radi“ ein Faible für Technik. In der Realschule entscheidet sie sich für Mathe und Physik als Schwerpunkt. Nach ihrem Wechsel an die FOS absolviert sie auch mehrere Praktika, entdeckt ihre Vorliebe für Metalltechnik. „Schweißen, flexen, unterschiedlichste Schlosserarbeiten – das hat mir sehr gefallen.“ Im Anschluss an ihr Fachabi absolviert sie ein duales Studium in Bauingenieurswesen. Sie ist so gut, dass sie Adldinger vom Fleck weg als Bauleiterin engagiert wird.



Mit gerade mal 26 Jahren deckt sie nun ein riesiges Aufgabenspektrum ab. In der Vorbereitung auf Projekte prüft sie architektonische Entwürfe auf ihre Machbarkeit und erstellt Zeitpläne. Sie kontrolliert Materialien und nimmt Arbeiten ab. Sie leitet Baubesprechungen und dokumentiert alle Abläufe. Sie prüft Rechnungen und kümmert sich um Nachkalkulationen. Sie sagt: „Das ist ein bisserl wie Jonglieren.“



Kein Wunder, dass Radoslavka Sladoje am ersten Tag als Baustellenchefin etwas Bammel vor dieser Riesenaufgabe hatte. „Aber dann fiel mir der Einstieg gar nicht so schwer. Alles kam von selbst“, berichtet sie. Schnell stellt sie fest, dass sie den kompletten Werkzeugkasten für diesen Job bereits in sich hat. Ihre Erkenntnis: „Oft ist man sich gar nicht bewusst, wie viel man auf dem Weg gelernt hat und kann. Viel mehr, als man denkt.“



In Männerdomäne: Wer diesen Job wählt, muss taff sein

Auch, was die Projekte angeht, die „Radi“ anvertraut werden, wird alles immer: mehr. Hatten ihre ersten Projekte noch die überschaubare Größe eines Einfamilienhauses, hat sie zuletzt den Bau einer Tiefgarage in München als Bauleiterin verantwortet. Ihr nächstes Projekt ist noch größer: Sie ist mit der Realisierung zweier Flüchtlingsunterkünfte betraut, die auf rund 10 000 Quadratmetern im Münchner Raum entstehen sollen, erzählt sie. „Das ist schon eine Hausnummer.“



Für sie ist Bauleitung „definitiv ein sehr attraktiver Beruf“. Sie mag ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Sie weiß es auch zu schätzen, dass sie keinen reinen Bürojob ausübt. Dass sie an der frischen Luft arbeiten kann. „Aber du musst für diesen Job mental und psychisch stark sein, weil man oft mit Problemen konfrontiert wird.“



Stahlbeton ist das Material, mit dem Sladoje am liebsten arbeitet. Das passt. Wie Stahlbeton muss auch sie in ihrer Position strapazierfähig und resistent sein gegen emotionale Witterungen, die auf Baustellen aufziehen können. Als Ansprechpartnerin für jedes Gewerk werden auf ihr auch Frustration und Kritik abgeladen. Deshalb steht für „Radi“ fest: „Wer nicht in der Lage ist, etwas einzustecken und auszuhalten, ist auf diesem Posten fehl am Platz.“



„50- bis 60-Jährige lassen sich anfangs nur schwer etwas sagen“

Muss sie in einem beruflichen Umfeld, das von Männern geprägt ist, als Frau sogar noch taffer sein, noch mehr leisten, um respektiert zu werden? Sie schüttelt den Kopf. „Ich empfinde nicht den Druck, mich als Frau beweisen zu müssen, durchaus aber den Ansporn an mich selbst, in meinem Job gut zu sein. Mich zum Beispiel nicht davor zu scheuen, Entscheidungen zu treffen.“



Die größere Herausforderung sieht sie in ihrem noch jungen Alter. „50- bis 60-Jährige lassen sich anfangs nur schwer etwas sagen“, meint die 26-Jährige. Man könne sie aber durch Sachkompetenz überzeugen – oder wie sie es ausdrückt: „Du musst es fachlich draufhaben, dann hast du es nicht schwer – egal, ob Mann oder Frau.“



Was Radoslavka Sladoje freut: dass sich mit ihr immer mehr Frauen in die „Männerbastion Baustelle“ vorwagen. „Da wurde in den vergangenen Jahren viel Werbung gemacht, die auch gefruchtet hat.“ Sie selbst ist das perfekte Role Model. Welchen Tipp gibt sie anderen Frauen, die ihr in die Branche folgen wollen? „Die Berufswahl sollte gut überlegt sein“, rät sie. Schließlich sei der Job mit sehr hoher Verantwortung verbunden – für die Unternehmen und für die Arbeitskräfte. „Es reicht nicht, den Beruf toll oder Maschinen schön zu finden. Du musst den Job als Bauleiterin auch verkörpern können. Dafür darfst du als Charakter nicht zu weich sein.“



Der ideale Arbeitstagmuss nicht ideal laufen

„Radi“ setzt aber nicht allein auf Härte. Am wichtigsten ist es für sie als Chefin, ihren Mitarbeitern Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Das ist die Basis. „Zugleich darfst du aber auch nicht alles mit dir machen lassen“, betont sie.



Flexibilität gehört ohnehin zu ihrem Standardrepertoire. „Klar freue ich mich, wenn etwas reibungslos so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.“ In der Realität aber muss sie fast tagtäglich an bestehenden Plänen neu schrauben. Und so sind es gar nicht mal die Tage, an denen alles ideal läuft, die ihr die liebsten sind, sondern die, wo etwas schief geht, und sie die Lösung findet, die alles zum Guten lenkt. „Es ist doch cool, wenn man auch mal den Retter spielen darf.“



Gut zu wissen

