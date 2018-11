Westermeier wirft hin: Kranzbergs 2. Bürgermeister erklärt Rücktritt nach Streit um Baugrundstück

Wellen schlagen hoch

Der Streit um ein Baugrundstück in Kranzberg das eigentlich für einen Schulhausneubau vorgesehen war, ist eskaliert. Anton Westermeier hat deshalb in der Ratssitzung am Dienstag seinen Rücktritt als 2. Bürgermeister erklärt. Schon seit September hatte er sein Amt ruhen lassen.