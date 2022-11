Zwei Zebrastreifen auf dem Schulweg in Kranzberg abgelehnt: „Vorgegaukelte Sicherheit“

Mehr Sicherheit wollte ein Kranzberger Vater mit seinem Antrag auf zwei Zebrastreifen auf dem Schulweg erreichen. © Stefanie Aumiller/ADAC

Der Weg zwischen Schule und Hort in Kranzberg sollte sicherer werden. Der Antrag eines Vaters musste jedoch abgelehnt werden.

Kranzberg – Rund 35 Schulkinder machen sich täglich nach Schulschluss auf den Weg, um vom Schulgebäude in den Hort zu gelangen. Die Mittagsbetreuung ist im Kinderhaus Kleeblatt untergebracht. Grundsätzlich ist der Hort für die Kinder gut erreichbar. Dennoch muss an zwei Stellen die Straße überquert werden. Aus Sorge um die Sicherheit der Kinder hat nun ein Kranzberger Vater den Antrag gestellt, den Weg zur Mittagsbetreuung mit zwei Zebrastreifen kinderfreundlicher auszustatten.

Dafür wäre die erste Querungshilfe in der Ringstraße auf Höhe der Bushaltestelle erwünscht, der zweite Zebrastreifen solle kurz vor der Einmündungsstraße nahe dem Kinderhaus Kleeblatt platziert werden. Die Gemeinde Kranzberg hat sich im Voraus zur Sitzung vom Landratsamt beraten lassen: „Es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, um einen Zebrastreifen realisieren zu dürfen“, erklärte Bürgermeister Hermann Hammerl die Rechtslage.

Die Grundvoraussetzungen sind eine geschlossene Ortschaft, eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 km/h, eine maximal zweispurige Straße und ein Gehweg auf beiden Seiten der Querungshilfe. Außerdem wird ein Zebrastreifen erst empfohlen, wenn ein hohes Verkehrsaufkommen bei verhältnismäßig vielen Fußgängern, die die Straße queren, vorliegt. Laut der Verkehrsbehörde des Landratsamts sei an beiden Stellen ein Überweg nicht notwendig: „Die Sicht ist in beide Richtungen absolut frei, die Querungs- oder Unfallzahlen rechtfertigen ebenfalls keinen Zebrastreifen“, so gab Hammerl die Stellungnahme der Verkehrsbehörde wider.

Zudem mache die örtliche Begebenheit auf Höhe der Bushaltestelle einen Überweg unmöglich: Nur auf einer Seite ist ein Gehweg vorhanden.

Gemeinderätin Silvia Tüllmann sah in dem Vorschlag grundsätzlich keinen Gewinn an Sicherheit: „Zebrastreifen sind eine vorgegaukelte Sicherheit“, so die Gemeinderätin: „Um die Zebrastreifen wirklich sicher zu machen, müssten wir zusätzliche Schulweghelfer positionieren, diesen Mehraufwand können wir nicht stemmen.“ Ihr Appell an die Eltern sei, den Weg mit den Kindern mehrfach zu üben und das Augenmerk auf Verkehrserziehung zu legen.

Georg Neumair würde ein Tempolimit von 30 km/h an der Kreisstraße den beiden Zebrastreifen vorziehen. Hierfür bekam er zwar Zuspruch von weiteren Gemeinderäten, Bürgermeister Hermann Hammerl hatte diesbezüglich jedoch schlechte Nachrichten: „Die Rechtslage in Bayern erlaubt derzeit kein Tempolimit von 30 km/h an Kreisstraßen, wenn sie nicht unmittelbar an Kinder- oder Senioreneinrichtungen verläuft.“

Der Antrag auf zwei Zebrastreifen wurde vom Gemeinderat abgelehnt. An einem Tempolimit möchte man trotz schlechter Karten weiterhin dranbleiben.

Pascale Fuchs

