Doppelt hält besser: Kranzberg setzt auf zwei Calisthenics-Anlagen

Von: Nico Bauer

Spaziergänger sollen mit der geplanten Calisthenics-Anlage am Kranzberger See angesprochen werden. © Bauer

Mit dem Wunsch nach einer Calisthenics-Anlage auf dem Sportgelände hat der SV Kranzberg die Diskussion gestartet. Doch am Ende kam sogar noch mehr dabei raus.

Kranzberg - Im Sozial- und Sportausschuss entwickelte man nach heftigen Diskussionen den Plan, zwei Anlagen realisieren zu wollen. In den kommenden Tagen werden eilig Listen mit Sportgeräten zusammengestellt, um bei der ILE Ampertal bis Ende des Jahres die Zuschussanträge einreichen zu können.

Der Verein hat sich bei Fachleuten im Vorfeld bereits intensiv informiert

Anton Hierhager, der Vorsitzende des SV Kranzberg, hat zwischen den beiden Fußballplätzen und unweit der Tennisanlage eine derzeit nicht genutzte Fläche ausgemacht, auf der eine Calisthenics-Anlage mit Sportgeräten für jedermann sowie ein Kinderspielplatz realisiert werden könnten. Der Verein hat sich bei Fachleuten bereits intensiv informiert und sieht so die Chance, auch Nichtmitgliedern sportliche Betätigung anbieten zu können.

Bürgermeister Hermann Hammerl verwies auf ein Projekt am Karlsfelder See, wo es zwei Anlagen gibt und beide mit Förderung gebaut wurden. Es handle sich um verschiedene Projekte, weil die Anlagen auch unterschiedliche Nutzer ansprechen. Daraus entstand die Idee, zwei verschiedene Sportstätten zu erstellen – für spontane Anfänger und fortgeschrittenere Sportler.

Petra Horneber: „700 Mitglieder des Sportvereins sind auch 700 Gemeindebürger“

Silvia Tüllmann sieht eine Anlage auf dem Sportgelände kritisch, weil es dort für Nichtmitglieder des Vereins die größere Hemmschwelle gebe. Am See habe man ideale Voraussetzungen mit beliebten Spazierwegen, Spielplatz oder Gastronomie. Für das Sportgelände argumentierte Petra Horneber („700 Mitglieder des Sportvereins sind auch 700 Gemeindebürger“) – und sie sah am See eher Gefahren. Man fühle sich nicht so gut, außerhalb der Badesaison ganz alleine abseits in der Natur Übungen zu machen. Für den SV Kranzberg bot Hierhager auch Eigenleistungen des Vereins an, der zusammen mit dem Bauhof die Geräte kostengünstig aufstellen könne.

Im Ausschuss wurde lange diskutiert über das Für und Wider beider Standorte – mit der Entscheidung, zwei Zuschussanträge zu stellen. Am See soll eine Anlage angeboten werden, die Spaziergänger zum spontanen Ausprobieren animieren soll. Ein Calisthenics-Bereich am Sportgelände spricht dagegen Menschen an, die schon regelmäßig Sport treiben. Anton Hierhager betonte, dass das Ganze nichts mit Leistungssport zu tun hat: „Bei uns hier gibt es nur Breitensportler und noch breitere Breitensportler.“

Nun suchen die Ausschussmitglieder für See und Sportgelände geeignete Geräte aus. Dann werden noch vor dem Jahresende die Förderanträge gestellt. Auf jeder Calisthenics-Anlage dürfen die Sportgeräte nicht mehr als 20 000 Euro netto kosten.