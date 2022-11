Oberbayer ergattert Serienrolle: Vom Frachtfahrer zu David Hasselhoffs Chauffeur

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Einsteigen, bitte: Privat fährt Oguz Caner aus Kranzberg einen Opel, als Fahrer von Schauspiellegende David Hasselhoff saß er am Steuer eines Audi A8. © Lehmann

Autofahren ist für Oguz Caner Hobby und Beruf. Sein Können hinterm Steuer brachte dem Kranzberger nun eine Rolle in der Serie „Ze Network“ ein, an der Seite von David Hasselhoff.

Kranzberg – Karohemd, Jeans, Sneaker: Normalerweise ist Oguz Caner leger unterwegs. Doch im vergangenen Jahr schlüpfte der Kranzberger wochenlang in einen schwarzen Anzug und Lederschuhe. Auch sein Auto, einen silberfarbenen Opel, tauschte er gegen einen dunklen Audi A8. Mit dem war er nicht im Landkreis Freising unterwegs, sondern in Berlin. Denn Oguz Caner war der Chauffeur von US-Schauspiellegende David Hasselhoff (70) – und ergatterte so durch Zufall eine Rolle in dessen neuer Serie.

Ein Freund bot ihm den Job an

Wenn der 44-Jährige heute über die Ereignisse von vor gut einem Jahr spricht, muss er immer wieder schmunzeln. Nach wie vor erscheinen sie ihm selbst noch ein bisschen unglaubwürdig. Denn am Anfang dachte Caner tatsächlich, dass sich sein Spezl nur einen Scherz mit ihm erlaubt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Caner war neun Jahre am Flughafen im Moos beschäftigt, zuletzt als Frachtfahrer. Corona beendete die Tätigkeit, und Caner schaute sich nach einem anderen Job um. „Ein Freund von mir arbeitet beim Film. Ich fragte ihn, ob er was für mich hätte – vielleicht als Produktionsfahrer, bei Licht oder Ton.“ Dass ihm so etwas gefallen würde, weiß er – steht sein Name doch schon zwei Jahre in der Komparsenkartei. „Der Freund meinte, er suche einen Fahrer für David Hasselhoff. Ich sagte: ,Du, das ist mir ein ernstes Anliegen, lass uns die Späße später machen‘“, erzählt Caner. Doch schnell hat sich herausgestellt, dass das kein Scherz, sondern ernst gemeint ist: Für die Dreharbeiten zur Agententhriller-Komödie „Ze Network“ mit Henry Hübchen und „The Hoff“ wird für Letzteren während der Dreharbeiten in Ostdeutschland ein Fahrer benötigt. „Ich dachte mir: Wenn die mir das zutrauen, wieso nicht?“

Caner schickt seinen Lebenslauf – zwölf Seiten, mit Füller, in Schönschrift – an die Produktionsfirma und Hasselhoffs Agentur, in einem Bewerbungsgespräch wird sein Englisch geprüft. Die Verantwortlichen sind zufrieden, Oguz Caner bekommt den Job.

Nervös wegen David Hasselhoff

Ende Juli 2021 fährt er nach Berlin, lernt das Team und die ganze Produktion kennen. Nervös wird Caner erst an dem Tag, als er zum ersten Mal gemeinsam mit Hasselhoff ins Auto steigt. „Ich hab vorher ja nur Fracht gefahren, keine Personen. Das ist schon was anderes.“ Aber alle Sorgen sind unnötig: „Es hat alles gut geklappt. David Hasselhoff schien zufrieden zu sein“, sagt Caner. Überhaupt sei er von dem Schauspieler enorm positiv überrascht gewesen. „Er ist sehr bodenständig, grüßt jeden, kümmert sich um seine Mitmenschen. Und er freut sich auch, wenn jemand nach einem Autogramm oder einem Foto fragt.“

Chauffeursmütze hat nicht gepasst

Je länger er mit Hasselhoff auf der Rückbank unterwegs war – nicht nur an den Drehorten in Berlin, sondern auch in Brandenburg, Sachsen und Polen, desto mehr kristallisierte sich heraus, dass Caner nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera einen guten Fahrer abgeben würde. „Schauspieler Maximilian Befort hat jeden Tag zu mir gesagt, wie gut ich von meinem ganzen Erscheinungsbild in die Krimikomödie reinpassen würde.“

Besonderes Andenken: David Hasselhoff hatte großen Spaß mit seinem Fahrer Oguz Caner. © privat

Die Produktion sah das schließlich genauso: Nach eineinhalb Monaten wurde der Kranzberger gefragt, ob er sich das vorstellen könne. Für Caner, der schon 200 Einsätze als Komparse und Kleindarsteller auf dem Konto hat, keine Frage. Und so tauschte er Jeans gegen Anzug und Chauffeursmütze. „Aber die hat wegen meinem großen Kopf nicht gepasst – zum Glück, denn so sieht man mein Gesicht wenigstens“, sagt Caner und lacht. Auch ein paar Sätze Text gehören zu seiner Rolle, auf die er sich akribisch vorbereitet. „Ich wollte natürlich eine gute Leistung bringen.“

Das hat geklappt: Caner ist schon in der ersten Folge zu sehen, als er seinen Passagier vom Flughafen abholt. „Ich bin mega zufrieden, denn es wurde gar nix rausgeschnitten.“ Auch die Kollegen seien voll des Lobes für ihn gewesen. Nun hofft Caner, dass sich die Gerüchte, die es um eine zweite Staffel schon gebe, bewahrheiten. So oder so: „Es soll nicht die letzte Serie sein, in der man mich sieht.“ Positive Referenzen aus höchsten Schauspielkreisen sollten in jedem Fall kein Problem sein.

Gut zu wissen Die Serie „Ze Network“ ist online bei dem Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.