Geschichte wiederholt sich nicht. Wohl aber wiederholen sich menschliche Verhaltensweisen – im Guten wie im Bösen.“ Die von Robert Kraft angesprochenen menschlichen Verhaltensweisen, die in den beiden Weltkriegen zahlreiche Opfer gefordert haben, geben dem Krieger- und Soldatenverein Kirchdorf Anlass dazu, jedes Jahr der gefallenen und vermissten Soldaten aus ihrer Gemeinde zu gedenken.

Kirchdorf– Es ist ein Tag der Tradition, der bei den Kirchdorfern fester Bestandteil eines jeden Jahres ist. Bereits zum 148. Mal jährt sich der Kriegerjahrtag nun bereits. Den Tag, der mit Böllerschießen und festlichem Umzug zum Gedenkgottesdienst und Kranzniederlegung beginnt, nutzen die Mitglieder des Krieger-, Soldaten -, Reservisten- und Bürgerverein Kirchdorf auch für ihre Jahreshauptversammlung. Der Saal des Oberwirts ist dann jedes Jahr bis auf den letzten Platz gefüllt.

Dem Vorsitzenden Robert Kraft und seinen Vereinskollegen ist es wichtig, dass auch über 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Soldaten, die für ihr Land gekämpft haben, nicht in Vergessenheit geraten. Besonders stolz ist der Verein darauf, dass noch zwei ehemalige Soldaten in ihren Reihen sitzen. In einer bewegenden Rede richtete Robert Kraft jedoch auch einen Appell an die Menschen, ein Statement gegen den Krieg abzugeben: „Unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter Menschen und Völkern. Unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen – zu Hause und in der ganzen Welt.“

Das Erinnern ist für die Kirchdorfer jedoch nicht nur ein Tag des Innehaltens, sondern auch ein Tag voller Dankbarkeit dafür, „dass wir in Deutschland ein Leben ohne Krieg führen dürfen“. Diese Dankbarkeit wird an diesem Tag mit einem festlichen Rahmenprogramm unterstrichen: Die Kohlstattmusikanten sorgten am Samstag für traditionell bayerische Musik, der Oberwirt Kirchdorf bekochte die Vereinsmitglieder.

Nachdem sich die Mitglieder gestärkt hatten, standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Eine Reihe von Mitgliedern wurden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet: Für 50 Jahre nahm Franz Fischer, der auch seit Jahren das Vereinsleben als 2. Vorsitzender gestaltet, eine Urkunde in Empfang. Johann Wildgruber, Martin Ismaier und Josef Westermeier sind bereits seit 35 Jahren treue Mitglieder. Für den Zusammenhalt bekamen die Geehrten neben einer Urkunde eine Flasche Sekt, mit der sie auf die gemeinsame Zeit mit ihren Vereinskollegen anstoßen konnten.

Besonders hervorgehoben wurden von Robert Kraft auch die jungen Mitglieder: „Die Jugend ist besonders wichtig. Es ist schön, dass wir eine Landjugend haben, die an den Sitzungen und am Vereinsleben, sowie an unserem Gedenktag teilnimmt und unseren Verein am Leben hält. So werden die Opfer der Kriege niemals in Vergessenheit geraten.“

Pascale Fuchs