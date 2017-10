Kuba und die Oberpfalz - live in Concert!

Kuba und die Oberpfalz haben nun erst mal nichts gemeinsam - doch die Band Los Dos Y Companeros bringt die beiden Kulturen zusammen - mit der Musik.

Neufahrn - Los Dos Y Companeros in Neufahrn: Wer sich persönlich überzeugen möchte, wie gut erdig-ehrlicher bayerischer Dialekt aus der Oberpfalz und lässig-leichter Kuba-Sound zusammen passen, der hat am Samstag, 21. Oktober, im Veranstaltungssaal des Oskar-Maria-Graf Gymnasiums am Keltenweg 5 dazu die beste Gelegenheit. Beginn des Auftritts von Los Dos Y Companeros ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 23,50 Euro (Abendkasse: 26 Euro) bei Schreibwaren Hiller, Tel. (0 81 65) 32 24, und Schreibwaren Glück, Tel. (0 81 65) 32 18, E-Mail: glueck.lotto@online.de.