15 bis 16 Uhr: Kühne+Nagel

Teilen

Lagermitarbeiter Süleyman Ergin hilft mit, dass die Ware pünktlich an ihrem Bestimmungsort ankommt. © Kühne+Nagel

Staffelmarathon gemeistert: Bei Kühne+Nagel läuft ein spannendes Rennen gegen die Zeit

Mit insgesamt 24 Millionen abgewickelten Aufträgen war 2022 das bislang erfolgreichste Jahr für den Geschäftsbereich Landverkehre von Kühne+Nagel. Damit ist das Logistik-Unternehmen einer der weltweit führenden Anbieter für Landfracht und bietet mit individuellen Lösungen maximale Flexibilität und Geschwindigkeit für die Stückgut-, Komplett- oder Teilladungen der Kunden.

Der Landverkehrsstandort in Eching erstrahlt seit 2023 in neuem Glanz. Nach umfangreichen Umbauarbeiten bietet der Standort nun eine helle und moderne Lagerfläche, die allen technischen Anforderungen gerecht wird. Sowohl die neu gestalteten Sozialräume als auch die neuen Büroarbeitsplätze bieten die Chance für noch mehr kooperatives Zusammenarbeiten im Team und unterstützen vollumfänglich das Konzept New Work bei Kühne+Nagel. Das Team am Standort Eching übernimmt einen Teil der nationalen und internationalen Landverkehrskoordination mit vielen spannenden Facetten. Einen Einblick in ein tolles und funktionierendes Team, das täglich über Abteilungsgrenzen hinaus zusammenarbeitet, gewährt das Projekt „Staffelübergabe“. Es zeigt, wie Hand in Hand zu arbeiten – auch unter Zeitdruck – reibungslos funktioniert und Spaß machen kann.

Nach einem erfolgreichen Neukundentermin macht sich Außendienstverkäufer David zufrieden auf den Weg, um zurück zur Niederlassung nach Eching zu fahren. Doch dann erhält er einen Anruf. Ein aufgeregter Bestandskunde hat vergessen, eine wichtige Lieferung von Energieriegeln in Auftrag zu geben. Diese soll schon morgen um 8 Uhr in Mainz sein, damit eine Vielzahl von Läuferinnen und Läufern beim Marathon versorgt werden kann. David beruhigt den Kunden und versichert ihm, dass Kühne+Nagel sein Bestes geben wird, damit alle Läufer pünktlich einen Energieriegel erhalten. Noch bevor sich David auf den Weg ins Büro macht, kontaktiert er Hannes, den zuständigen Mitarbeiter aus dem Customer Service. Nun beginnt das „Staffelrennen“ gegen die Zeit:

15:00 Uhr, Kundenservice: Hannes aus dem Kundenservice nimmt den Anruf von Außendienstverkäufer David entgegen, erkennt die Dringlichkeit und setzt sich mit dem Kunden in Verbindung. Es werden die logistischen Rahmenbedingungen abgesteckt und an die nächste Stabstelle Disposition weitergeleitet.

15:15 Uhr, Disposition: Lorenz, Disponent für Fernverkehre, greift auf seine Kontakte für Sonderfahrten zurück und organisiert den LKW, der die Ware noch am selben Tag abholen soll. Zeitgleich werden die LKW Daten an Kollegin Jacky in die Abfertigung gegeben – hier werden die Abläufe im Lager koordiniert.

15:30 Uhr, Endladestation: Durch die tägliche Sammelabholung beim Kunden befindet sich die Ware bereits auf dem Weg nach Eching. Der Fahrer kommt mit drei Paletten voller Energieriegel von seiner Abholtour zurück, meldet sich bei Nahverkehrsdisponent Marko, wird dann zur Entladestation geschickt und kann somit die Ware auf dem ihm zugeteilten Torabschnitt 16 abladen.

15:45 Uhr, Lager: Lagermitarbeiter Süleyman belädt das von der Disposition Fernverkehr außerplanmäßig eingesetzte Fahrzeug, sodass der Fahrer sofort die Reise nach Mainz antreten kann. Süleyman meldet die zeitgerechte Abfahrt des LKWs bei Hannes im Kundendienst an.

16:00 Uhr, Kundendienst: Jetzt kann Hannes den beschleunigten Sondertransport an den Kunden kommunizieren, die zeitgerechte Ankunftszeit mitteilen und somit seinen Arbeitstag zufrieden beenden.

Am nächsten Morgen meldet sich der Kunde erneut, um sich für die gestrigen Leistungen von Kühne+Nagel zu bedanken. Durch den Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters konnten die Teilnehmer des Marathons, mit Energieriegeln gestärkt, den Lauf antreten. Durch die vorbildliche Zusammenarbeit des Teams konnte das Rennen gegen die Zeit gewonnen werden und somit der Kunde zufriedengestellt werden.

Ausbildung und Studium bei Kühne+Nagel

Kühne+Nagel bietet jungen Menschen einen spannenden Berufseinstieg in die Welt der Logistik mit vielen Möglichkeiten und Perspektiven. Am Standort Langenbach werden Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen sowie Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Zudem ist ein Duales Studium in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logistik möglich.

Ab dem ersten Tag übernehmen die Auszubildenden Verantwortung für die eigenen Aufgaben. Von Anfang an tragen sie dazu bei, einen reibungslosen Transport und die Lagerung von verschiedenen Gütern zu ermöglichen. In unterschiedlichen Azubi-Projekten, etwa bei der Organisation des Firmenlaufs im Münchner Olympiastadion, lernen sie, über den Tellerrand hinauszublicken und entdecken ihre persönlichen Stärken. Zudem ist bereits während der kaufmännischen Ausbildung ein Auslandsaufenthalt in einer europäischen Niederlassung möglich, um so noch mehr Kontakte zu knüpfen und auch die internationalen Kompetenzen zu stärken. Natalie Decker

Nachgefragt

Nach Abschluss meiner Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen wurde ich im Landverkehr im Bereich Customer Service übernommen. Hier bin ich vor allem für die Kundenbetreuung zuständig. Kühne+Nagel bietet viele interne & externe Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch gibt es ein großes Angebot für alle Mitarbeiter wie z.B. Gesundheit-Altersvorsorge, Jobrad, Firmenfitness etc.

Ich bin seit September 2022 in der Zweigniederlassung Eching tätig und sehr glücklich. Wir haben hier ein tolles Team, in welchem wir uns gegenseitig unterstützen. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt sowie der tägliche Kundenkontakt bereiten mir viel Freude. Neben dem Beraten, der Erstellung von Angeboten und der Implementierung von Neukunden liegt die Betreuung von Bestandskunden in meinem Aufgabengebiet.

Seit 2018 bin ich Ausbildungsbeauftragte, was meinen Arbeitsalltag bis heute sehr bereichert, da mir die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden sehr viel Freude bereitet. Im Januar 2021 habe ich die Teamleitung im Kundenservice übernommen, was meine persönliche Entwicklung sehr positiv beeinflusst hat. Es gehört zu unseren Aufgaben, für den Kunden als Ansprechpartner bei jeglichen Anliegen zu fungieren.

Fakten & Kontakt

1.400 Standorte weltweit

20 Landverkehrsstandorte in Deutschland mit mehr als 2.500 Experten

80.000 Mitarbeiter weltweit, 15.000 Mitarbeiter in Deutschland

Über 1.000 Auszubildende in Deutschland

Rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 33 Auszubildende in der Zweigniederlassung Langenbach

Bis 2030 alle Sendungen CO₂-neutral

Über 130 Jahre Unternehmensgeschichte

Kühne+Nagel

Web: www.de.kuehne-nagel.com

E-Mail: jobs.kuehne-nagel.com

Zurück zur Übersichtsseite