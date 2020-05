14 Kilo Gras und Koks: Drogenhändler will jetzt mit dem Gericht dealen

Zwei Dealer aus dem südlichen Landkreis sind V-Männern auf den Leim gegangen. Jetzt steht das Bruderpaar vor Gericht. Der Ältere bietet einen Deal an.

Landshut – 14 Kilo Marihuana, Kokain, ein Unbekannter und einige V-Männer klingen erst mal nach einem Kino-Film, waren aber die Eckpunkte der Auftakt-Verhandlung für zwei Brüder vor dem Landshuter Landgericht. Viele Fragen, wenige Antworten – und ein Angeklagter, der auf keinen Fall länger als fünf Jahre ins Gefängnis gehen möchte.

Beide Brüder wohnen im südlichen Landkreis, Tarik F. (alle Namen geändert) ist 48 Jahre alt und war als Hausmeister und Vorarbeiter einer Putzfirma tätig, Adnan F. ist 43 Jahre alt und lebte bis zu Inhaftierung von Autoverkäufen. Beide sind drogenabhängig, der Ältere dazu noch alkoholkrank und spielsüchtig. „Ich habe schon alle Arten von Rauschgift konsumiert“, gibt Adnan F. unumwunden zu. 2002 wurde dieser wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz in seine Heimat ausgewiesen, 2013 kehrte er nach Deutschland zurück. Beide sitzen seit Ende 2019 in Untersuchungshaft.

Die Polizei war den Dealern längst auf der Spur

Von der Staatsanwaltschaft wird Tarik F. zur Last gelegt, seinen Bekannten Kosta P. und einen Unbekannten beauftragt zu haben, 14 Kilo Marihuana über die Grenze nach Bayern zu bringen. 12 Kilo sollten davon auf den Markt gelangen, zwei Kilo der Lohn für Kosta P. sein. Dem jüngeren Bruder wird vorgeworfen, dass er sich aktiv bei den Verhandlungen beteiligt habe. Auch Kokain wurde als Zahlungsmittel akzeptiert. Zudem kaufte Tarik F. im September 2019 knapp 60 Gramm Kokain – laut eigenen Angaben für sich und seine Freunde für den Eigenbedarf.

Was keiner der Beteiligten wusste: Die Polizei war ihnen schon auf der Spur: In einer Bäckerei, dem Treffpunkt der Freunde, bot Tarik F. einem sogenannten nichtöffentlich ermittelnden Polizeibeamten die stattliche Menge von 10 Kilo Marihuana an – ein Scheingeschäft der Polizei. Zu einem späteren Zeitpunkt wollten die Brüder laut Staatsanwaltschaft einem V-Mann sogar 1,5 Kilo Kokain verkaufen. Bald darauf klickten die Handschellen.

Helfershelfer befindet sich in Corona-Quarantäne

Am ersten Prozess-Tag musste das Gericht auf die Aussagen von dem ebenso inhaftierten Kosta P. verzichten, der sich Corona-bedingt in Quarantäne befindet. Beide Brüder gaben sich eher wortkarg: Größere Mengen Kokain wollte Adnan F. nie gesehen haben – zudem gab er an, nicht gedealt zu haben, da er nur für den Eigenbedarf genügend hatte. Die Weitergabe von 1,5 Gramm Kokain an die Vertrauensperson der Polizei sei unter dessen „Druck“ passiert.

Zwar ließ sich Tarik F. weitgehend auf die Anschuldigung zur Beihilfe der Einfuhr des Marihuanas ein, stritt aber ab, Auftraggeber für den Import gewesen zu sein. Für weitere Informationen wollte er zugesichert bekommen, nicht länger als fünf Jahre ins Gefängnis zu müssen. Das von der Staatsanwaltschaft angedachte Strafmaß beträgt für Tarik F. fünf bis sechs Jahre, für Adnan F. um die zweieinhalb Jahre ohne Bewährung. Beide wollen einen Entzug machen, lehnten aber eine Verständigung mit dem Gericht ab.

Zeuge der Kripo bietet Vorgeschmack auf Weiteres

Geplant sind weitere Prozesstage: Einiges wird dabei noch ans Licht kommen. Einen kleinen Vorgeschmack bot der geladene Zeuge von der Kripo: Die Telefone beider Brüder wurden überwacht, neben der Vermittlung von Schwarz-Arbeit habe ein BTM-Handel stattgefunden

Richard Lorenz

