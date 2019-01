Die Stühle reichen nicht mehr aus

Alle sind sich einig: das Jahr 2018 war ein erfolgreiches für die Freisinger Grünen. Nicht nur die „alten Hasen“ haben für die Erfolge ihrer Partei hart gearbeitet – auch die Grüne Jugend war mit vollem Engagement dabei. Am Montag trafen sich die Mitglieder der Grünen Jugend zur Jahreshauptversammlung. Hauptteil des Abends waren die Neuwahlen und die Erweiterung des Vorstands – er sollte nun, aufgrund der wachsenden Mitgliederzahlen, auch mindestens einen Beisitzer zur Seite gestellt bekommen.

Freising– Doch erst einmal zog Verena Kuch ihre Jahresbilanz. Von einer Waffelaktion zum „Equal Pay Day“, bei der die Männer darauf aufmerksam gemacht wurden wie es ist, wenn man ohne ersichtlichen Grund weniger bekommt als das andere Geschlecht, bis zur Eröffnung eines eigenen Büros – die Nachwuchs-Grünen haben einiges angepackt. Der größte Triumph bleibt natürlich der Einzug ihres Kandidaten Johannes Becher in den Bayerischen Landtag. „Ebenso erfreulich ist, dass wir einen enormen Anstieg der Mitgliederzahlen verbuchen können“, verkündete Kuch. „Es ist wirklich ein tolles Gefühl, dass inzwischen bei den Mitgliedertreffen oft die Stühle nicht mehr für alle ausreichen.“

Die Wahlen gingen reibungslos über die Bühne. Eine Neuerung: die Grüne Jugend hat ab diesem Jahr in ihrer Satzung verankert, dass mindestens die Hälfte der Posten im Vorstand durch weibliche Mitglieder besetzt werden muss. Die zwölf Stimmberechtigten votierten alle dafür, dass die 23-jährige Politikwissenschaftsstudentin Joana Bayraktar ihnen auch in 2019 als eine der Sprecherinnen erhalten bleibe. Elf der zwölf Anwesenden wählten Nico Heitz, angehender Lehrer, zum zweiten Sprecher. Einstimmig wurde Thomas Hilscher erneut das Amt des Schatzmeisters anvertraut. Lisa Liebethal wurde einmütig zur Beisitzerin gewählt.

Abschließend richtete Johannes Becher noch einige Worte an die Grüne Jugend, bei der er bis vor zwei Jahren selbst aktives Mitglied war. Er dankte dem herausragenden Engagement der jungen Leute. Und er richtete einen Appell an die Anwesenden: „Wir wollen und wir brauchen junge Leute in der Politik. Nicht nur, weil sie jung sind, sondern weil sie Qualität haben!“ Besonders durch die bevorstehenden Europawahlen wünschen sich die Grünen eine bessere Politik – „für ein besseres Europa“, sagte Becher. Und dafür werde der Grundstein nun einmal genau hier gelegt: in der Jugend.

Pascale Fuchs