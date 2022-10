100 Jahre „Engel ohne Flügel“: kfd Hummel-Gaden feiert großes Jubiläum

Die Damen der kfd-Vorstandschaft wurden bei den Feierlichkeiten im Wirtshaus am Dorfbrunnen von Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer (r.) mit Rosen und einem Engel beschenkt. © Fuchs

Die kfd-Ortsgruppe Hummel-Gaden hat jetzt ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Dabei wurde auch zuversichtlich in die Zukunft geblickt.

Niederhummel – „Glücklich und auch ein bisschen bewegt“ über die stattliche Teilnehmerzahl beim Festzug und die Würdigung des Vereins durch die Festredner war Lydia Zollner, Vorsitzende der kfd Hummel-Gaden. Die Ortsgruppe beging am Samstag ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum mit einem Festgottesdienst und einem Festzug von Oberhummel nach Niederhummel.

Anschließend gab es im Wirtshaus „Am Dorfbrunnen“ einige Festreden und die Mitgliederehrungen bei Kaffee und Kuchen. Am Abend ließen die Mitglieder und zahlreiche Gäste den Ehrentag bei einem zünftigen Weinfest mit Livemusik und Barbetrieb bis in die Morgenstunden ausklingen.

Zukunft gesichert

Die beste Nachricht zum Jubiläum war aber, dass die kfd Hummel-Gaden auch eine Zukunft haben wird: Mit Teresa Mair, Franziska Seitzl und weiteren Vorstandsmitgliedern haben sich einige junge Frauen gefunden, die sich im nächsten Jahr zur Wahl stellen werden und den Verein weiterführen wollen.

Eine stattliche Teilnehmerzahl hatte sich zum Festzug von Oberhummel nach Niederhummel eingefunden, um das kfd-Jubiläum zu zelebrieren. © Fuchs

Die kfd Hummel-Gaden war am 2. Oktober 1922 als „Verein christlicher Mütter“ von zwölf Frauen, angeführt von der „Mühlenbesitzersgattin“ Rosa Oberpriller, gegründet worden. Schon im ersten Jahr hatte der Verein, der während der Nazizeit verboten wurde, 146 Mitglieder. Auch heute noch umfasst der Ortsverband Hummel-Gaden 170 Frauen aller Altersgruppen. Freilich habe sich die Rolle der Frau und damit auch die Ausrichtung des Vereins in den vergangenen 100 Jahren verändert, betonte Lydia Zollner in ihrer Jubiläumsansprache. Aus dem Mütterverein sei 1968 die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) geworden, in der es gelte, Traditionelles zu bewahren und für die Zukunft neue Wege zu erschließen.

Karitative Einsätze

Neben dem Einsatz für die Frauen in der Dorfgemeinschaft unterstützte die Ortsgruppe Hummel-Gaden in den vergangenen Jahren viele wohltätige Zwecke und war mit ihren Veranstaltungen wichtiger Teil des Kirchen- und Vereinslebens. Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer erhob die örtlichen kfd-Frauen sogar in den Engels-Stand, denn es brauche auf Erden – und in Hummel – die „Engel ohne Flügel“, die im Lebensalltag helfen, so wie es die kfd-Ortgruppe über 100 Jahre mit ihrer Arbeit getan habe. Hoyer bedankte sich für den Dienst an der Gemeinschaft und wünschte Kraft und Mut für die nächsten 100 Jahre in der Vereinsarbeit.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Erna Obermeir (vorne, M.) und Helga Schöpf (r.) von Bürgermeisterin Susanne Hoyer (l.) und Vorsitzender Lydia Zollner geehrt. © Fuchs

Solche Gruppierungen seien in der Vergangenheit und auch in Zukunft, vor allem in schweren Zeiten, sehr wichtig, waren sich die Bürgermeisterin, die der kfd-Vorstandschaft einen Engel und Rosen überreichte, und auch Langenbachs Pfarrer Julian Tokarski einig. „Vor allem in einer Zeit, in der wir Probleme mit der Akzeptanz der Familie, der Ehe und Erziehung haben, ist die Weitergabe christlicher Werte wichtig. Die katholischen Verbände wie die örtliche kfd-Gruppe leisten dazu einen wertvollen Beitrag“, sagte Tokarski, der beim Festzug ebenso dabei war wie der Krieger- und Soldatenverein Hummel/Gaden, der Langenbacher Frauenbund, die kfd Eitting, die Schützenvereine aus Hummel und Gaden, die Feuerwehr, der Maibaumverein, der Heimatverein und der AAV Hummel.

Zum Jubiläum fing die Ehrung der langjährigen Mitglieder erst bei 30 Jahren Mitgliedschaft an. Mehr als 100 Damen wurden ausgezeichnet, nicht alle konnten anwesend sein. Mit Erna Obermeier und Helga Schöpf holten sich zwei Frauen ihre Urkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft persönlich ab. Dienstältestes Mitglied mit 78 Jahren in der kfd Hummel-Gaden ist Therese Schindlbeck, die „Res“ vom Gadener Kramerladen, die 2022 genauso wie ihr Verein 100 Jahre alt geworden ist.

Josef Fuchs

