Abschied mit schwerem Herzen: Pfarrer Julian Tokarski aus Langenbach verabschiedet

Teilen

Zum Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Julian Tokarski (M.) waren alle fahnentragenden Vereine der Pfarreien Langenbach und Oberhummel gekommen. Das Unwetter des Vortags verhinderte die Teilnahme der Hilfs- und Rettungsdienste. © Lex

Mit einem Gottesdienst wurde jetzt Pfarrer Julian Tokarski aus Langenbach verabschiedet. Es gab viele Dankesworte – und eine Gruppe, die der Feier fernbleiben musste.

Langenbach – Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus von Flüe und einem anschließenden Sektempfang unter dem Vordach der Kirche ging am Sonntagvormittag die Amtszeit von Pfarrer Julian Tokarski im Pfarrverband Langenbach/Oberhummel nach neun Jahren zu Ende. Er verlässt die Gemeinde schweren Herzens, denn der 73-Jährige hätte seinen Lebensabend gerne im hiesigen Pfarrhaus verbracht. Stattdessen wird er in den kommenden Monaten in ein Pfarrhaus in Marquartstein umziehen und dort aushelfen, wo ein Seelsorger gebraucht wird. Erst kürzlich hatte der Geistliche sein Goldenes Priesterjubiläum gefeiert.

Der Pfarrer ringtmit den Emotionen

Als Tokarski nach dem Festgottesdienst gegen Ende seiner Abschiedsrede auf die Kirchenfahnen der zwei Pfarrkirchen, Langenbach und Oberhummel, und auf die Fahnen der Filialkirchen Gaden, Hangenham, Kleinviecht und Niederhummel blickte, da erfasste ihn der Abschiedsschmerz dann doch mit Macht. Einige Zeit musste er um Fassung ringen, bis er weitersprechen konnte. Irgendwann „gibt´s ein Ende“, hatte Tokarski vorher tapfer festgestellt, jetzt eben in Langenbach und in der Pfarrei Oberhummel.

Der Pfarrer dankte Gott und allen Menschen, „die ich getroffen habe“, und die ihm geholfen hätten, den Pfarrverband zu führen. Das waren die Mesnerinnen, die Organisten, der Verwaltungsleiter und die Kirchenverwaltungen, die Ministrantinnen und Ministranten. Sie seien seine „Kinder“ gewesen, „schön, dass ich euch hier gehabt habe“. Dankesworte hörten auch die Wortgottesdienstleiterinnen und -leiter und nicht zuletzt die Presse. Denn: „Es war schön, immer wieder ausführlich über die lokale Kirche zu lesen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aus der Masse der Helfer vor Ort herausgehoben wurden Gemeindereferentin Barbara Funk, „die mich stark unterstützt hat“, und Thomas Kick, der langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Die Vereine, die mit ihren Fahnenabordnungen gekommen waren, hörten Lob, die Pfadfinder und auch einige „Jerusalemfahrer“, die auf der Pilgerreise des Pfarrverbands mit dabei waren und die von auswärts zur Verabschiedung gekommen waren.

Zur Erinnerung an die Zeit in Langenbach, Hummel und Gaden überreichte Thomas Kick dem Pfarrer ein Fotobuch. © Lex

Hocherfreut zeigte sich Tokarski über den Zustand der insgesamt acht Kirchen des Pfarrverbands: Man habe sie „so schön es nur geht erhalten“, sie seien einladend für jeden, der dort während der Öffnungszeiten beten wolle. Abschließend dankte der scheidende Pfarrer Gott für dessen Gnade in den vergangenen neun Jahren, die Menschen des Pfarrverbands Langenbach/Oberhummel empfahl er dem Segen Gottes und dem Schutz „der Langenbacher Maria“. Lang anhaltender Applaus aus dem Kirchenschiff dankte Julian Tokarski.

Dank hatte natürlich auch Thomas Kick mitgebracht, der den Pfarrer offiziell verabschieden musste. Der Abschied sei für den Pfarrer, „aber auch für mich nicht einfach“. „Abschied heißt zurückblicken“, so Kick. 40 Pfarrgemeinderatssitzungen fielen ihm da ein, eine Reise nach Würzburg, eine nach Polen, eine nach Rom, eine ins Heilige Land oder auch die vielen Stunden mit teils „sehr vertraulichen Gesprächen“. Man verliere eine Persönlichkeit, in deren Handeln der Pfarrverband gestanden sei, so Kick.

Viele Hände geschüttelt: Bei Sekt und kleinen Knabbereien konnte man sich nach dem Gottesdienst auch persönlich beim scheidenden Pfarrherrn verabschieden. © Lex

Dafür dankte der Redner im Namen aller, die sich im Pfarrverband um Kirche sorgen. Kick wünschte „viel Freude, viel Gesundheit für deinen Ruhestand in Marquartstein“ – einem Ort, „wo andere ihren Urlaub verbringen“. Als sichtbaren Dank der beiden Pfarreien überreichte der Vorsitzende des gemeinsamen Pfarrgemeinderats Tokarski ein Fotobuch, in dem auf 56 Seiten knapp 140 Bilder eine Brücke schlagen von 2014 bis 2023, natürlich mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Feier des 50-jährigen Priesterjubiläums in diesem Jahr.

Unwetter hat auch Folgen für die Feier

Nach dem Gottesdienst hatten die Gläubigen Gelegenheit, sich bei Julian Tokarski persönlich zu verabschieden, sich mit ihm noch einmal kurz zu unterhalten und bei einem Gläschen Sekt auch untereinander zu ratschen. Hauptthema war dabei leider das Unwetter, das am Vortag über Langenbach hinweggezogen war und schwere Schäden verursacht hatte. Die Feuerwehren aus Langenbach, Hummel und Gaden hatten deswegen auch nicht am Abschiedsgottesdienst teilnehmen können.

Raimund Lex

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.