Abschied von Langenbachs Pfarrer Tokarski naht - Den Gläubigen steht ein großer Umbruch bevor

Seelsorger geht in Ruhestand

Von Andreas Beschorner schließen

Was passiert mit dem Pfarrverband Langenbach-Oberhummel, wenn sich Pfarrer Julian Tokarski bald zur Ruhe setzt? Das Erzbischöflichen Ordinariat gibt Antworten.

Langenbach – Seit 1. Oktober 2014 ist Julian Tokarski Pfarrer in Langenbach. Jetzt hat er seinen Abschied bekanntgegeben. Und prompt stellen sich die Gläubigen in Langenbach die Frage, wie es ab 1. September 2023 mit der Pfarrei weitergeht. Bekommt man einen neuen Pfarrer, bleibt der Pfarrverband Langenbach eigenständig oder wird er in den Pfarrverband Zolling eingegliedert? Das Freisinger Tagblatt hat beim Erzbischöflichen Ordinariat nachgefragt. Die Antwort: ein klares „Jein“.

Bereits seit 15. April befindet sich Tokarski eigentlich schon im Ruhestand, die „Anweisung zur Administration“ des Pfarrverbands Langenbach-Oberhummel endet am 31. August, heißt es in der Antwort aus dem Ordinariat. Und dann? Einen Nachfolger für Tokarski, der dann den Pfarrverband Langenbach leiten würde, wird es nicht geben. Die Lösung, wie sie das Ordinariat vorsieht, geht so: „Ab 1. September 2023 werden die Pfarrverbände Langenbach und Zolling gemeinsam durch Pater Ignatius Kullu OPraem geleitet“, teilt das Ordinariat mit. Der aus Indien stammende Kullu, der dem Prämonstratenser-Orden angehört, leitet seit 1. September 2015 den Pfarrverband Zolling, dem auch Haag, Inkofen und Oberappersdorf angehören. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat weiter mitteilt, werden aber beide Pfarrverbände „ihre jeweilige Eigenständigkeit behalten“.

Verschmelzung zu einem Seelsorgerteam

Doch beide Pfarrverbände werden künftig mit Ignatius Kullu nicht nur einen gemeinsamen Leiter haben. Auch die jeweils den beiden Pfarrverbänden zugewiesenen Seelsorger werden laut Plänen des Ordinariats zu einem „gemeinsamen Seelsorgeteam“ verschmolzen, dass dann in beiden Pfarrverbänden angewiesen werden soll. Das betrifft im Falle von Langenbach Diakon Christoph Gasteiger und im Falle des Pfarrverbands Zolling neben Kullu seinen Ordenskollegen, Kaplan Pater Christopher Gnanaprakasam.

