Auftakt zum Jubiläumsjahr: Die Schützengesellschaft Niederhummel wird heuer 100 

Einen Traumstart ins Jubiläumsjahr hat die SG Niederhummel hingelegt: Im Vorfeld der 100-Jahr-Feier hatte man sich die Taufkirchener Schäffler und die Kinder- und Jugendgarde Langenbach eingeladen. Die große Feier folgt im Juni.

Niederhummel – Eigentlich findet die große Feier zum 100. Geburtstag der Schützengesellschaft Niederhummel erst Ende Juni statt. Doch bereits am Samstag bekamen die Hummler einen Vorgeschmack auf das Jubiläum: Bei Kaiserwetter und bester Stimmung wurde vor der Stockschützenhalle Niederhummel gefeiert.

Unter großem Applaus der vielen Besucher zogen die Schäffler aus Taufkirchen samt Kasperl, Fasslklopfer und Reifenschwinger auf den Platz, um zur Melodie „Aber heid is koid“ zu tanzen. Musikalisch begleitet wurden die Kulturpreisträger 2018 des Landkreises Erding von Musikanten, in deren Reihen auch Langenbachs Geschäftsführer Bernhard Götz mitmarschierte und mit strahlendem Gesicht eine Trommel spielte.



Götz war es auch, der den „Deal“ mit der SG Niederhummel eingefädelt hatte – zur Freude von Bürgermeisterin Susanne Hoyer und Schützenmeister Rainer Schwarzbözl, die beide begeistert mitklatschten. Der SGN-Vorsitzende hofft, dass zum Festwochenende Ende Juni das Wetter und die Stimmung ebenfalls so prächtig sind wie am Samstag.

+ „Let‘s rock the wild, wild West“: Die Langenbacher Kindergarde zeigte vor der Stockschützenhalle ebenfalls ihr Können. © Hermann Denn nach dem Auftritt der Schäffler sorgte die Kinder- und Jugendgarde Langenbach samt Prinzenpaar für Stimmung. Unter dem Motto „Let‘s rock the wild, wild West“ präsentierten die Aktiven um Prinzessin Julia I. (Baumgartner) und Prinz Danny I. (Wißuwa) ihre Show – völlig unbeeindruckt von den doch kalten Temperaturen.



+ Das Langenbacher Prinzenpaar: Prinzessin Julia I. (Baumgartner) und Prinz Danny I. (Wißuwa). © Hermann



Das Festwochenende zum 100. Geburtstag der Schützengesellschaft Niederhummel

Ende Juni feiern die Schützen den 100. Geburtstag des Vereins. Los geht‘s am Donnerstag, 27. Juni, 18 Uhr, mit dem Bieranstich, der von den Haunwanger Musikanten musikalisch umrahmt wird. Eine Zeltparty ist für Freitag, 28. Juni (ab 20 Uhr), geplant. „Drei Männer nur mit Gitarre“ gibt‘s am Samstag, 29. Juni, zu hören – und zu sehen. Und mit dem Festsonntag samt Festzug am 30. Juni klingt die 100-Jahr-Feier aus.



Ticket-Verkauf gestartet:

Wer sich den Auftritt der „Drei Männer nur mit Gitarre“ am Samstag, 29. Juni, nicht entgehen lassen möchte, kann sich jetzt schon Tickets sichern: unter anderem bei Schreibwaren Penger in Langenbach, freitags im Wirtshaus am Dorfbrunnen in Niederhummel, bei Schreibwaren Bengl in Moosburg und der Firma Reiter in Freising. Weitere Infos zum Fest und zur SGN gibt’s im Internet unter www.sg-niederhummel.de.