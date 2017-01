Bäckerei Welter schließt Filiale in Langenbach

Nach knapp 30 Jahren ist Schluss

Langenbach - Knapp 30 Jahre betrieb die Bäckerei Welter eine Filiale in Langenbach. Doch nun ist Schluss: Seit 1. Januar hat das Geschäft im Ortszentrum geschlossen – aus Umsatzgründen.

Frische Brezen, Semmeln und Gebäck im Herzen von Langenbach: Dafür stand die Bäckerei Welter seit der Eröffnung der Filiale im Jahr 1987. Doch aus dem 30-jährigen Bestehen, dass das Unternehmen heuer in Langenbach feiern hätte können, wird nichts: „Wir haben seit 1. Januar geschlossen“, bestätigte Petra Welter auf FT-Nachfrage. Über die Gründe möchte sich die Chefin nicht groß äußern. „Es ist halt so“, sagte sie und fügt dann doch noch an: „aus Umsatzgründen“. Und es gibt noch einen Grund, der nach knapp 30 Jahren zur Schließung geführt hat: „Der Anbau, den sie (Vermieter, Anm. d. Red. ) vorne hingesetzt haben, geht gar nicht.“ Er sei weder abgesprochen noch zweckmäßig für die Bäckerei gewesen.

Nun also bleibt den Langenbachern nichts anderes übrig, als für Backwaren weitere Strecken zur Konkurrenz in den Supermärkten und Discountern am Ortsrand von Langenbach auf sich zu nehmen. „Wir hätten es gerne anders gehabt“, bedauerte es Petra Welter.

Von einem kompletten Rückzug der Bäckerei Welter aus dem Geschäft kann aber keine Rede sein – im Gegenteil. „Wir schichten nur um“, erklärte die Chefin. Zu den Filialen in Moosburg, Landshut, Unterschleißheim, Hallbergmoos, Freising und Goldach ist am 6. November vergangenen Jahres auch eine in Wartenberg dazugekommen.

Wie es mit der Hermes-Paket-Shop weitergeht, der sich ebenfalls in dem Geschäft in der Freisinger Straße 1 befand, steht noch nicht fest. Aktuell verweisen die Hermes-Mitarbeiter auf die Filialen in den Nachbarorten Marzling, Zolling und Moosburg.