Bei Richtfest war Improvisation gefragt: Langenbachs Kindergarten-Neubau „Arche Noah“ feiert Hebweih

Am Rohbau des neuen Kindergartens Arche Noah an der Langenbacher Pfarrstraße wurde jetzt Hebweih gefeiert – allerdings ein wenig anders als geplant. © Lex

Beim Neubau des Langenbacher Kindergartens „Arche Noah“ wurde jetzt Richtfest gefeiert. Allerdings lief nicht alles nach Plan.

Langenbach – Der katholische Kindergarten „Arche Noah“ in Langenbach war lange ein Sorgenkind. Es gab Personalprobleme, vor allem aber war der Bau in die Jahre gekommen und es blieb lange unklar, ob saniert oder neu gebaut werden soll. Das Ordinariat zögerte, die politische Gemeinde stand derweil zu ihrer Zusage, rund zwei Drittel der Baukosten zu schultern. Schließlich stellte sich heraus, dass ein Neubau wirtschaftlicher wäre als eine Sanierung. Für rund 3,2 Millionen Euro entsteht nun derzeit in der Pfarrstraße ein neues katholisches Kinderhaus „Arche Noah“. Vor wenigen Tagen wurde Richtfest gefeiert.

Unruhiges Fahrwasser

Die „Arche Noah“ in der Verantwortung der Kirchengemeinde St. Nikolaus von Flüe kam aus verschiedenen Gründen immer wieder in unruhiges Fahrwasser. Seit Januar 2020 gehört der Kindergarten jetzt zum Kita-Regionalverbund der Erzdiözese München und Freising. Der zweistöckige Neubau entsteht neben dem alten Kindergarten, auf einem Teil des bisherigen Gartenareals.

Vor dem Haus hatte man für das Richtfest Bierbänke aufgestellt, die den Eltern als Sitzplätze dienten, davor standen kleine Bänke für die Kinder. Und die marschierten angeführt von Leiterin Antonie Schwaiger und umsorgt von den Betreuerinnen fröhlich mit einem flotten Marsch vom alten Kindergarten zum Neubau. Dann erzählten sie in Liedform, was sie schon alles erlebt hatten, bis jetzt endlich Richtfest gefeiert werden konnte. Wer das nämlich nicht wusste: „Der muss zu uns Kindern gehen!“ Da war die Rede vom Bagger, dem Laster, „der bringt den Kies herbei“ und etlichem mehr – und schwups war der Rohbau fertig. Alle freuten sich und klatschten kräftig in die Hände.

Architekt Achim Füllemann griff in seinem Grußwort die Erzählungen der Kinder auf: So einen Bau mache nicht der Bauherr allein, sondern er bekomme Hilfe vom Architekten. Da werde viel gezeichnet und geplant, weitere Fachleute kämen dazu, die für die Haustechnik zum Beispiel. „Und dann brauchen wir die ganzen Handwerker“, damit so ein Haus entstehen kann, „Handwerker, von denen ihr gerade gesungen habt“. Zuletzt sei der Zimmerer gekommen und habe die Wände erstellt.

Zimmerer kommt nicht

Und der Zimmerer sollte auch die Zeremonie vollführen, die zu einer Hebweih gehört, von der höchsten Stelle es Hauses aus – aber der Zimmerer kam nicht. Deshalb sprang Architekt Füllemann in die Bresche: Ein Richtspruch diene dazu, erklärte er, Glück- und Segenswünsche für das Gebäude zu überbringen, vor allem aber für die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Dies übernahm nun ebenfalls der Architekt. Er wünschte „den Kindern und allen Erzieherinnen viel Glück und Gesundheit, dass das Gebäude für Euch tatsächlich eine Arche sein soll“. Sie sollten sich geborgen fühlen, „auch wenn es manchmal stürmisch“ sei. „Bisher läuft´s ganz gut“, konnte Füllemann abschließend feststellen, „die Installateure sind da“, alles gehe seinen Gang. Er konnte auf Nachfrage sogar erklären, dass man im Zeit- und auch im Kostenplan liege.

In der Zwischenzeit war durch private Initiative auch noch die Spitze eines Fichtenbäumchens auf dem Festplatz eingetroffen, die Kinder durften bunte Bänder daran befestigen, was mächtig Spaß machte. Den Richtbaum hätte eigentlich der Zimmerer mitbringen sollen – aber mit Improvisation konnte auch dieser Engpass umschifft werden. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, zu dem Kinder und Kindergartenpersonal mit einem lustigen Tänzchen den Richtbaum umrunden durften. Gleiches taten die Kleinen dann noch einmal mit ihren Eltern.

Zum Abschluss der Feier trug Füllemann den geschmückten Baum noch auf das Dach des Rohbaus, wo ihn Kinder, Betreuerinnen und Gäste bewunderten. Es wurde noch eine gute Weile gefeiert.

Raimund Lex

